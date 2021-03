Tras el comunicado del Colegio de Médicos de Cádiz ante la cercanía del 8-M en el que se pedía a la ciudadanía evitar cualquier tipo de concentración y a las autoridades públicas impedirlas o no promoverlas, la concejala de Feminismo y LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón ha llamado la atención sobre "la doble vara de medir que existe a la hora de hablar de las distintas concentraciones".

"Durante todo este año de pandemia, hemos visto concentraciones de la hostelería, del sector de la peluquería, contra la Ley Celáá, contra las resoluciones del Gobierno, incluso hay algún que otro partido de extrema derecha que ha organizado varios actos de concentración durante este tiempo…. Pero la del 8 de Marzo no se puede convocar. Esto significa que no se está en contra de la concentración en defensa por la igualdad real y efectiva de la mujer por motivos sanitarios, sino por motivos puramente ideológicos. Y aquí no nos van a encontrar", ha argumentado la concejala que hace unos días manifestaba el apoyo municipal a la concentración del 8M en Cádiz organizada por los colectivos feministas.

La edil precisa que como Ayuntamiento "nosotros apoyamos la libre decisión de convocar o no convocar, y de asistir cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento social" y que lo que no van a admitir es que "se utilice el argumento de la pandemia cuando realmente lo que hay detrás es una oposición ideológica y rancia para impedir que las mujeres nos manifestamos", ha valorado.