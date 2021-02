García Pelayo acusa al Gobierno de "parchear" la Comisaría Provincial de Cádiz

El Partido Popular de Cádiz sigue pensando que el Gobierno central ha aparcado la construcción de una nueva Comisaría Provincial en la capital, y que por tanto el regreso, cuando se produzca, al edificio de la avenida de Andalucía, en obras desde que el propio PP estaba al frente del Gobierno, supondrá "parchear" la necesidad de una nueva sede. Así lo piensa la diputada nacional por el PP María José García Pelayo, que ha dado esta mañana una rueda de prensa sobre seguridad acompañada por el concejal del Ayuntamiento de Cádiz Juancho Ortiz.

Para García Pelayo, la ausencia de noticias sobre la nueva Comisaría es "el colmo" de la política del Gobierno central en materia de fuerzas de seguridad en la provincia. Esgrime la diputada una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior, a preguntas de su partido, sobre las inversiones previstas en Cádiz en los próximos años: "No aparece, al menos hasta 2025, la obra de la Comisaría Provincial. Se van a limitar a parchear las obras de la Comisaría antigua, obras que no tienen fin, que son la historia interminable; parcheo tras parcheo, pero no una comisaría nueva".

Juancho Ortiz, por su parte, centró su crítica en la figura de los dos ministros que lograron ser diputados por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo -Interior y Justicia-. "Apelo al gaditanismo del que hacen gala en época electoral". El edil gaditano y vicesecretario del PP local estima que el asunto de la Comisaría tiene "poca solución a corto plazo ni a largo plazo", porque no se sabe cuándo finalizarán las obras en la avenida de Andalucía. Ortiz insta también al PSOE a que muestre su compromiso con esta infraestructura policial.