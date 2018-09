Ganar Cádiz cree que la demanda de los empresarios es un episodio más de "coacción y chantaje"

Ganar Cádiz En Común ha salido al paso de la demanda que anuncian los empresarios de los chiringuitos de la ciudad contra su concejal y primer teniente de Alcalde, Martín Vila, por prevaricación. Al respecto, desde la plataforma muestran su absoluto apoyo a la gestión del edil desde la delegación municipal de Urbanismo en este tema.

La formación de la que Vila es portavoz municipal tiene total confianza en el trabajo político que el mismo ha desarrollado, siendo impecable en el respeto a la normativa y al PGOU, así como también confían en la labor técnica jurídica de los trabajadores y trabajadoras municipales. Por ello, entienden que el anuncio de los empresarios de los chiringuitos de presentar una demanda es solo un episodio más de la coacción y el chantaje que pretenden ejercer desde un principio para obtener unas mejores condiciones para sus negocios (ampliar en más del doble la superficie que ocupan y también ampliar sobradamente los tiempos de explotación, por un lado durante todo el año y por otro de 15 años a 25). A lo que añaden además, que la generación de empleo es importante pero no puede ser el único argumento cuando es por todos conocido el empleo precario que generan en muchos casos.

Por todo ello, desde Ganar Cádiz defienden que las condiciones de estos establecimientos no pueden bajo ningún concepto saltarse las normas urbanísticas o la concurrencia pública porque desde las instituciones se debe velar por el interés general de la ciudad y no plegarse al interés particular de unos empresarios que llevan a cabo su actividad en la playa, un espacio público de todas y todos.

En esta misma línea, Ganar Cádiz explica que en la defensa del litoral gaditano y la playa como recurso natural a proteger vienen siguiendo un perfil claro desde el inicio, tanto en su programa, como en su gestión municipal y su postura pública. De este modo, recuerdan que siempre se han situado de manera clara del lado de acabar con las barbacoas, con los conciertos o con la potente iluminación instalada en años de gobierno del PP.