Ganar Cádiz sobre la sentencia contra Pilar Tubío: "Nuestra confianza en la Justicia es hoy un poco más débil que ayer"

Ganar Cádiz, una de las dos patas de la coalición Adelante Cádiz que gobierna el Ayuntamiento de Cádiz, ha mostrado este jueves su apoyo "incondicional" hacia Pilar Tubío, directora de Asuntos Sociales, que ha sido condenada esta semana a una inhabilitación de siete años por prevaricación en el caso Matadero.

La portavoz de la coordinadora de esta formación, Lola Martínez, ha leído ante los medios un comunicado acompañada de los cuatro concejales en el Ayuntamiento, Martín Vila, Eva Tubío, Helena Fernández y Rocío Sáez, y otros miembros de Ganar Cádiz.

Además del comunicado, han lanzado una campaña por redes en el que aparecen haciéndose una foto con un cartel que pone la leyenda "yo también soy Pilar Tubío". La directora de Asuntos Sociales reconoció en el juicio que era simpatizante de esta plataforma política de la que también forma parte su hermana, la concejal Eva Tubío.

En el texto refleja que este apoyo "permanece inquebrantable a pesar de esta sentencia que no compartimos en absoluto". Por ello, en el segundo punto del comunicado dejan claro que tras este fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial "nuestra confianza en la Justicia es hoy un poco más débil que ayer, pues entendemos que se condena injustamente, y además de manera abusiva y desproporcionada, la labor profesional de una trabajadora social con una trayectoria intachable".

Desde Ganar Cádiz también se apoya la decisión de Pilar Tubío de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "y confiamos en que las instancias judiciales superiores terminarán por reconocer su inocencia, de la que no nos cabe la menor duda".

El comunicado señala que lo que se está juzgando "es el criterio profesional de una trabajadora" y añaden que lo que hizo es que "dentro de las responsabilidades propias de su cargo valoró, desde el punto de vista experto y bajo parámetros sociales, la situación de una familia para la adjudicación de una vivienda social".

Por ello, señalan que "de entrada nos parece que este juicio está totalmente injustificado" y se temen que esta sentencia pueda "abrir un camino peligroso dentro del propio ámbito del trabajo social, puesto que abre la vía a que cualquier profesional de este ámbito pueda ser juzgado judicialmente por un informe profesional de valoración".

Hay dos puntos "importantes"del desarrollo del juicio que Ganar Cádiz considera "inexplicable" que no aparezcan en la sentencia. Por un lado, "la nula vinculación" de Pilar Tubío con la familia adjudicataria de la vivienda, "más allá desde la atención desde los asuntos sociales".

La otra, desde su punto de vista, es el testimonio de la gerente de Procasa que "ratificó que el caso de la familia en cuestión era de libro y que incluso de haberse actualizado su puntuación en el registro de demandantes de viviendas igualmente habría obtenido la adjudicación".

Cabe recordar que las técnicas que habían firmado el informe negativo sobre la adjudicataria dijeron en el juicio que esta familia no cumplía con los parámetros para obtener un piso en Matadero y que si hicieran el informe de nuevo, lo ratificarían, mientras que la representación de la acusación particular añadió que, a pesar de la actualización, no habría llegado a obtener una vivienda.

Ganar Cádiz lamenta "profundamente el sesgo político que ha tenido en todo momento este caso". Para ello argumentan que la propia sentencia "califica la actuación de la acusación particular de "perturbadora y provocadora del retraso acumulado, condenándoles incluso a asumir la mitad de las costas".

Tal y como señalan desde Ganar Cádiz, en la sentencia se le da un tirón de orejas a la representación de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez por presentar en el proceso "denuncias por múltiples delitos que fueron sobreseídos", al igual que acusaciones contra muchas personas que también fieron archivadas.

Todo ello lleva a pensar a Ganar Cádiz que el Partido Popular "ha ejercido un papel de acoso y derribo a Pilar Tubío como represalia ante sus quejas públicas al proceso de adjudicación desarrollado en la promoción de viviendas de Matadero y su posterior dimisión como coordinadora de los Asuntos Sociales Municipales". En esta línea concluyen que "si quien alza la voz ante lo que considera injusto o irregular, quien cuestiona al poder, se convierte en culpable, todas somos culpables".

Por último, en el comunicado le muestra su absoluto apoyo "ante cualquier decisión que tome a partir de esta sentencia".

Aunque de momento se le ha condenado a una inhabilitación de siete años, de momento todavía no se puede ejecutar ya que la sentencia no es firme y se puede recurrir, tal y como se va a hacer.

Lola Martínez no quiso hablar del estado en el que se encuentra Pilar Tubío "pero os lo podéis imaginar pero ella es una persona fuerte y valiente". Con respecto al futuro, si va a presentar su dimisión como directora de Asuntos Sociales, ha señalado que "la vamos a apoyar al cien por cien y ella va a adoptar la mejor postura para los servicios sociales de la ciudad".