Francisco García, un gaditano en La Palma: “Hay que estar aquí para saber realmente lo que está pasando”

"Hay que estar aquí para saber lo que realmente está pasando. En la televisión sólo se ve una pequeña parte de lo que ocurre". Esto lo cuenta el gaditano Francisco García Martínez, guardia civil jubilado que se ha ido a la isla de La Palma como voluntario para ayudar tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Francisco García Martínez es vecino de Segunda Aguada y miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos de este barrio. Él estuvo destinado en las Islas Canarias como guardia civil de Tráfico un total de 18 años. En ese tiempo pasó por Tenerife, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria. Allí conoció a su mujer, se casó y nació su hijo, que sigue viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, le tiene mucho cariño a ese archipiélago.

En una conversación telefónica con este periódico, cuenta que él estaba en Cádiz solo y "estaba sufriendo viendo lo que estaba ocurriendo en La Palma. Me estaba comiendo por dentro. Aunque tengo 71 años, me veo bien. Estoy bien de salud y estoy fuerte, porque hago ejercicio, y pensé: ¿Qué hago yo aquí cuando puedo estar ayudando?".

Así, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para preguntar cómo podía ayudar, y le pasaron directamente con el concejal de Limpieza. "Me dijo que me buscara un alojamiento y cuando lo tuviera, lo llamara de nuevo. Cuando lo conseguí, lo llamé y me dijo que contaba conmigo el lunes día 8 de noviembre, que estuviera a las siete y media de la mañana en la terminal de la guagua (la estación de autobuses)", relata.

Lleva desde el lunes trabajando de 07:30 a 14:00 horas retirando ceniza de las calles. Dice que se quedará allí el tiempo que sea necesario. "Aquí hace falta más de un año para retirar toda la ceniza", expresa.

El alquiler en Los Llanos de Aridane le cuesta 900 euros al mes, "pero los pago muy a gusto porque lo que quiero es ayudar. Merece la pena estar aquí", comenta emocionado, con la voz entrecortada.

Relata que trabajan por grupos de entre ocho y diez personas. En la ciudad en la que él está, hay unos 20 voluntarios que han acudido desde distintos puntos de España, e incluso un hombre que ha ido expresamente desde Colombia para ayudar.

"La gente de aquí está muy agradecida. Los vecinos nos muestran su gratitud y te sientes muy arropado". Narra, como anécdota, que la alcaldesa de Los Llanos estuvo con ellos el pasado martes y “se sorprendió de ver a una persona de 71 años que había ido desde Cádiz para ayudar".

El Ayuntamiento facilita a los voluntarios todo lo que necesitan: el material y la ropa para la limpieza, el desayuno y la comida, así como colirio "porque te entra la ceniza en los ojos. Yo ayer tenía el ojo izquierdo fatal". Francisco ha tenido que usar unas gafas especiales para protegerse los ojos. "Las compré en Cádiz antes de venir, en la ferretería que está cerca de Santo Tomás", apunta.

Para este gaditano, "es impresionante" ver el volcán tan cerca y las casas enterradas en ceniza: "El volcán se ve y se siente. Estoy viendo cosas que no había visto en mi vida. Hay que estar aquí para saber lo que realmente está pasando. En la televisión sólo se ve una pequeña parte de lo que ocurre".

Cuenta que la noche del martes se llevó "un gran susto" porque hubo un temblor de tierra "y se movió la cama. En ese momento, me quedé unos segundos bloqueado sin saber qué hacer". Afirma que "en la tranquilidad de la noche, se escuchan las explosiones del volcán".

Francisco se despide para continuar con su labor de limpieza mostrando su satisfacción: "Estoy muy contento y muy ilusionado. Estar aquí es un sueño hecho realidad porque tenía un gran afán de venir y lo he conseguido. Estoy muy a gusto y, además, haciendo amistades".