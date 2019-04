Para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo cuando están iniciando operaciones comerciales, además de captar mercados, una de las principales dificultades a las que pueden enfrentarse, es a las limitaciones de capital y un flujo de caja suficiente para mantener la reposición de mercancías o compra de maquinarias y equipos, por lo cual la financiación para pymes se convierte muchas veces en el dolor de cabeza de quienes les toca administrarlas.

Las Pymes o Pequeñas y Medianas Empresas, es un término que se refiere a esa franja del sector empresarial que no supera una contratación de 250 trabajadores. Se encuentran por encima de las microempresas que tienen menos de diez trabajadores, luego vendrían específicamente las pequeñas, que tienen entre 10 y 50, y las medianas que superan los 50 hasta llegar a los 250 trabajadores indicados. Sin embargo, también se han utilizado otros criterios de clasificación, como por ejemplo el importe de la facturación mensual.

Además de su tamaño, las Pymes también suelen diferenciarse entre las que son de reciente constitución, y aquellas que son más sólidas porque tienen tiempo operando, lo cual no elimina el hecho que igualmente puedan necesitar fuentes de financiación en un momento determinado para desarrollarse y crecer.

¿Dónde buscar la financiación?

Estas Pymes podrían acudir al sistema bancario, o ir a lo que se conoce como financiación alternativa no bancaria, en lo cual es vital contar con empresas de amplia experiencia y trayectoria en productos de financiación, que acompañen y asesoren a los directores de estas Pymes en la selección del producto que más se adapte a sus necesidades específicas.

La financiación puede obtenerse durante todo el ciclo de vida de estas empresas, ya que no están restringidos los productos para las establecidas y maduras, sino que desde su creación o puesta en marcha ya pueden contar con el respaldo que requieran.

Múltiples productos financieros

Tienen a disposición la posibilidad de financiar a corto plazo, las compras y las ventas, tramitar avales para participar en licitaciones, avales para ejecución de obras, y financiación directa a través de préstamos para compra de maquinaria, vehículos o cualquier otro bien.

En el caso de la financiación de ventas, se encuentra el descuento comercial de las ventas a crédito, y el anticipo de las facturas de clientes nacionales e internacionales. Los productos relacionados con la financiación de las compras, incluyen el confirming nacional y el factoring de importación.

Pero si se trata de financiación a largo plazo, también hay posibilidad de optar por el renting para la compra de nueva maquinaria, y el rent back, que permite obtener liquidez con la garantía de los activos.

Una importante limitación

Una limitación importante con la cual pueden enfrentarse las Pymes es la carencia de un aval, ya que para muchas instituciones financieras tradicionales, no sólo basta que los solicitantes no se encuentren en estado de insolvencia o impago, sino que piden otras garantías o avales como respaldo a los préstamos, y de allí la importancia de las empresas de financiación no bancarias, que sin la necesidad de un aval, igualmente realizan los préstamos.

Otros Beneficios

Además de la multiplicidad de productos y la no exigencia de aval, las empresas de financiación no bancarias, permiten obtener otra cantidad de beneficios asociados, tales como la flexibilidad que hay presente en la posibilidad de combinar varios productos sin costes adicionales, la proximidad por la cantidad de oficinas disponibles por todo el territorio nacional, el compromiso que se adquiere en la construcción de alianzas a largo plazo, la asesoría de profesionales especializados por sector o región geográfica, las soluciones tanto nacionales o internacionales a disposición, en definitiva, multiplicidad de productos, y ese plus extra hace para las Pymes más sencilla la forma de hacer negocios.

Lo mejor de todo es la sencillez del procedimiento, el cual inicia con una simple llamada o correo electrónico, el especialista comienza la fase de asesoría sin compromiso alguno, y acordado el producto, ya las Pymes tienen acceso a la financiación que requieren para desarrollarse y crecer.