Este sábado se celebra el Gran Festival de Agrupaciones Callejeras

El Baluarte de la Candelaria acoge el próximo sábado 23 de marzo la tercera edición del Gran Festival de Agrupaciones Callejeras que organiza la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín Argente con el objetivo de recaudar fondos para el funcionamiento de dicha entidad. La cita comenzará a las 13:00 horas.

En este festival participarán de forma desinteresada 'Los hombres del millonario' ('Bar adentro' en 2018), 'Rosalolia' ('Shan Kai' en 2018), 'Con moño y a lo loco' ('75 años tiene mi amor' en 2018), '3 Sujetos del sintagma' ('Mimosos de escuadra' el año pasado), 'La Viña Fashion Week' ('Los Susceptibles' en 2018), 'Lola Flores y el Pescailla' (anteriormente 'La Jurado', de Koki), 'Les Critiques' ('Sabor a sal' el año pasado), 'Loco por la plaza' (en 2018 'El verdadero caso aislado'), 'Si, si espérate ahí' ('Las ninfas de Mun-chen' en 2018) y 'Loco por la plaza' ('El verdadero caso aislado' en 2018), además de otras agrupaciones que están pendientes de confirmar.

El precio de la entrada es de 5 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en Discos El Melli (quiosco c/ Libertad), Mercería Mabu (c/ Ejército de África) y La Clave de San Pedro (c/ San Pedro). En el recinto habrá una barra con precios populares.

Para las personas que quieran colaborar pero no puedan acudir, hay entradas de fila cero. El ingreso puede realizarse en el número de cuenta ES23 2100 8591 9102 0006 0401.