Fernando Grande-Marlaska: "La expulsión fue un mensaje: no permitiremos la inmigración violenta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ayer que la inmigración "ordenada, segura y legal es posible y deseable", pero quiso dejar claro que no consentirá la "violenta" ni aquella que "atente contra nuestro país", porque "la humanidad no es igual a la permisividad".

Así aseguró en la Comisión de Interior del Congreso, donde compareció a petición propia y del PP para, entre otros asuntos, dar cuenta de la política migratoria del Gobierno en mitad de la polémica que ha suscitado su decisión de devolver a Marruecos al más de un centenar de inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta la semana pasada.

Marlaska defendió la "unidad" de esa política y dijo que no cree "contradictorio" que el Ejecutivo acogiera a los 629 inmigrantes del Aquarius en junio con que dos meses después haya devuelto a Marruecos al grupo que saltó la valla fronteriza en virtud de un acuerdo firmado con ese país en 1992. Lejos de provocar un efecto llamada, "lo del Aquarius fue un toque de queda a las instituciones europeas" sobre el reto migratorio. Por el contrario, la expulsión después del asalto fue un mensaje claro a las mafias de que España no va a "permitir la inmigración violenta". "El mensaje", reiteró, "es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable pero no la ilegal y violenta".