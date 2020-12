La Explosión de Cádiz llegó a Copenhague

La familia gaditana de Miguel Ángel Sepúlveda y Lola Rueda acogió en su casa el curso pasado a una estudiante de intercambio, una danesa llamada Astrid. “Nuestra hija fue a Estados Unidos y la misma organización que realiza estos intercambios nos ofreció la posibilidad de que acogiésemos por un tiempo a una estudiante”, cuenta Miguel Ángel. Se integró de tal manera que formó parte, con disfraz de Frozen, de la chirigota familiar de Miguel Ángel y Lola. Y aunque Astrid tuvo que volverse a Dinamarca justo cuando la epidemia hizo acto de presencia, mantuvieron el contacto con su familia. “Conocimos a sus padres y hermanos en Madrid. En verano la familia nos hizo una visita. Les regalamos mascarillas del Cádiz a los hermanos y camiseta amarilla para Astrid”, relata.

El padre de la estudiante danesa, Jacob Jul, “se entusiasmó con el Cádiz, le cogió cariño y empezó a ver partidos. Hasta nos manda fotos suyas viendo el Cádiz por la tele”. Ahora estará disfrutando porque en las filas del equipo hay un paisano, Jens Jonsson, que está ofreciendo un gran rendimiento.

Hasta aquí no deja de ser un relato más sobre intercambio de culturas y lazos internacionales. Pero las casualidades existen y aparecen para dar brillo a las más sosas historias. No hace mucho, la familia de Astrid acometía una reforma en su céntrico piso de Copenhague. Entre el suelo y la pared encontraron, formando parte del aislamiento, un ejemplar del periódico Berlingske Tidende, ciertamente deteriorado y fechado el… martes 20 de agosto de 1947. En el mismo se hacían eco de la explosión de Cádiz, acaecida dos días antes.

El periódico titulaba ‘La ciudad marítima más grande de España afectada por explosiones’. Según la traducción de Astrid el rotativo contaba que “se produjo un incendio en el departamento técnico de un astillero y provocó una explosión en un gran depósito de torpedos. El depósito de torpedos está destruido. Informa un corresponsal de Jerez de la frontera… Una serie de explosiones en cadena empezaron anoche a las 21 horas en el sur de España en el gran puerto de Cádiz, que es la base naval más grande de Franco. Aunque las explosiones fueron tan violentas que la conexión de la ciudad, tanto telefónica como eléctrica con el exterior, se corta por completo, se llegó a saber en Jerez de la Frontera, que está justo enfrente de Cádiz en la parte norte de la Bahía de Cádiz, que es un desastre con numerosos muertos y heridos”.

Podía leerse además que “desde todas las ciudades cercanas se ha dirigido inmediatamente ayuda en forma de médicos y medicamentos a Cádiz, cuyos hospitales no tienen los medios para atender a los numerosos heridos. Sin embargo, no es posible formarse una idea general de cuántos muertos y heridos hay en este momento. Según la poca información, parece que la primera explosión fue en la división química del astillero Larrinaga, unos momentos después había una explosión en otro astillero, seguida de nuevo por una explosión gigante en un depósito de torpedos que la flota española tenía cerca. El impacto de la última explosión en el depósito ha sido bastante espantoso según los pocos informes. Los informes no daban pistas sobre la causa de las explosiones en cadena, pero expertos de la policía y el ejército español habían sido enviados de inmediato al lugar del desastre para determinar la causa del accidente. Se dice que todas las casas alrededor del depósito de torpedos de la Marina, donde ocurrió la mayor explosión, literalmente fueron soplados al mar con sus habitantes. Las explosiones en cadena en Cádiz fueron tan violentas que se pudieron escuchar hasta en Sevilla y en ciudades a más de 100 km. El estado ha movilizado material de salvación que está en camino a la ciudad. En cuanto tenga una idea general del desastre, se enviará una notificación sobre el número de víctimas”.

Según el Berlingske “grandes partes de la ciudad marítima, Cádiz, están en llamas esta mañana. La base de submarinos de la Armada española y el famoso hotel Playa (¿?) es donde más arde. Sin embargo, se han cortado todas las conexiones con la ciudad, y en la ciudad también ha fallado la electricidad, pero se han captado mensajes de radiotransmisores más pequeños pidiendo ayuda inmediata, ya que no pueden cumplir con los grandes trabajos de salvación por sí mismos”.

Anécdota aparte, esto demuestra la dimensión de la Explosión de Cádiz, cuya repercusión llegó hasta lugares como Dinamarca, recogida por un diario que, fundado en 1749, es uno de los diez periódicos más antiguos del mundo y el único del planeta que ha ganado en cuatro ocasiones el prestigioso premio World Press Photo.