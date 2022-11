La Escuela de Arte de Cádiz se queda sin personal administrativo y sin ordenanzas

CSIF ha denunciado la falta de personal administrativo y sin ordenanza que sufre la Escuela de Arte de Cádiz. Ya va más de un mes que no hay personal administrativo de Secretaría, por la baja de su titular por maternidad, lo que ha provocado un caos para los alumnos y docentes del centro, ya que no se pueden llevar a cabo los distintos procedimientos administrativos que conlleva el funcionamiento del centro. Es decir, no se pueden emitir certificados, títulos, peticiones de traslado de alumnado, solicitudes, etcétera.

A este grave problema, hay que añadir que el centro se acaba de quedar sin personal ordenanza. El que estaba en turno de mañana se ha jubilado y el que estaba en turno de tarde se encuentra actualmente con una incapacidad laboral. Esto obliga a un docente a desarrollar estas funciones (abrir y cerrar el centro) que no les corresponde, en detrimento de su horario lectivo.

CSIF ha sabido que este centro educativo ya ha pedido a la Delegación territorial de Educación en Cádiz, que ante la grave situación, se envíe, de manera urgente, al menos un administrativo y un ordenanza para paliar esta situación que perjudica el normal funcionamiento. Desde CSIF se espera que la Dirección General de Función Pública actúe con premura y diligencia para autorizar la cobertura de estas vacantes, y no permitir un nuevo ataque a la educación pública andaluza.