El Gobierno local lamenta que “la irresponsabilidad de PP haya impedido la licitación de la demolición de los cuatro bloques de Cooperativa”

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha lamentado que “la irresponsabilidad PP” haya paralizado otro proyecto de gran importancia para la ciudad, como es la demolición de cuatro bloques de viviendas de Cooperativa, paso previo a la realización de la avenida transversal proyectada para la zona. Tubío ha señalado que esta iniciativa, con otros puntos de relevancia, se incluía en el orden del día del consejo de administración de Procasa que se convocó para la tarde de ayer y que no se pudo celebrar “ante la ausencia injustificada y sin previo aviso de todos los representantes de la oposición”.

“Se trata de una muestra más de la mayúscula irresponsabilidad del PP en este Ayuntamiento y de su absoluta falta de capacidad de anteponer los intereses de la ciudad a los suyos propios y partidistas”, añade la edil. En este sentido, Tubío explicado que los representantes del PP, Juan José Ortiz y Mercedes Colombo, habían sido notificados correctamente y había acuse de recibo de la recepción de dicha situación. Por ello, ha afirmado que “sabían perfectamente que su ausencia suponía que no se pudiera celebrar el consejo por falta de quórum y no justificaron ni anunciaron su ausencia, evidenciando la irresponsabilidad y falta de compromiso de un candidato a la alcaldía como es Ortiz, que probablemente estaría haciéndose una foto en cualquier marco tan surrealista como nos tiene acostumbrados”.

La concejala de Vivienda ha indicado que “el PP no sabe ya qué hacer para paralizar como sea cualquier iniciativa que pretenda llevar a cabo el equipo de Gobierno con tal de bloquear su gestión y tratar de desgastarlo aunque quedan en evidencia llegando a maniobras tan burdas como la de no asistir a un consejo de administración para que no se pueda realizar y aprobar las medidas previstas”.

Eva Tubío carga contra Juancho Ortiz y Mercedes Colombo por su ausencia

El consejo de administración de Procasa incluía en el orden del día de la sesión prevista para ayer la aprobación por parte del Consejo de Administración de Procasa, del proyecto de obras de demolición del conjunto edificatorio de 72 viviendas ubicadas en la Avenida Juan Carlos I, 5 y 7, y calle Cooperativa, 5 y 7. Así mismo contemplaba respaldar el pliego de condiciones particulares para la contratación de dichas obras y de apertura del proceso de licitación de las mismas. También se incluía en esta sesión el contrato menor para reforzar el vallado perimetral de la parcela para evitar la entrada de personas ajenas de los edificios.

El proyecto se llevará a un próximo consejo en el que la concejala de Vivienda confía que “la oposición salga del modo campaña electoral que tiene activado y anteponga los intereses de Cádiz”. Tubío ha explicado que una vez aprobada esta propuesta, se abrirá un plazo de 20 días para la presentación de ofertas para la demolición a partir de la publicación del anuncio oficial del pliego en la Plataforma de Contratación del Estado.

El consejo de Procasa tenía previsto abordar varias contrataciones menores para la realización de proyectos técnicos dentro las obras que ejecutará el Ayuntamiento de Cádiz para la mejora del parque público municipal de vivienda, más concretamente en las promociones de la barriada de Guillén Moreno, grupo de vivienda Queipo de Llano, edificio San Juan, 27; en la barriada del Cerro del Moro, calle Levante y en actuaciones y mejora en interior de viviendas recuperadas del parque público, previa a la nueva entrega. Estas actuaciones tienen una partida presupuestaria de 700.000 euros.

También se incluía en el orden del día el visto bueno a la propuesta de adjudicación del contrato de obras de reparación y mantenimiento de los edificios administrados por Procasa y la propuesta de adjudicación del contrato de servicio de limpieza de las oficinas de la empresa municipal.