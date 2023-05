Francisco Martín (Vox): "No vamos a ser el coche escoba de nadie"

Francisco Martín es el candidato de Vox a las municipales después de que hace tres años fuera elegido coordinador local de la formación. Este arquitecto tiene el reto de tratar de llevar por primera vez a esta formación al Ayuntamiento de Cádiz.

-¿Cómo afronta estas semanas que quedan para las elecciones municipales? ¿Cuál es su estado de ánimo con respecto a este reto político que tiene por delante?

-El estado de ánimo es el mismo que cuando me nombraron coordinador de Vox hace tres años. Ilusión y muchas ganas. Eso no ha cambiado. Creo que podemos hacer mucho por Cádiz y, sobre todo, creo que vamos a cambiar la situación de Cádiz. Esta ciudad necesita un cambio y nosotros somos los únicos que podemos garantizar ese cambio.

-¿Cómo tiene que ser ese cambio?

-El cambio debe de ir hacia una reconstrucción de todo lo que se ha destruido en Cádiz en estos ocho años. Cádiz ahora mismo está con ruina, con miseria, Cádiz tiene problemas con el patrimonio, con los servicios públicos, con la seguridad… Quizás es más fácil y preguntarse con qué no tiene problemas Cádiz.

-Habla de esos tres años. ¿Que evolución cree que ha habido con su partido en cuanto a la implantación que ha tenido en la ciudad en este período?

-Sobre el tema de la implantación de Vox en Cádiz, cuando yo llegué tenía que formar un equipo, fui formándolo y, a la vez, ver cuál era el problema que tenían los gaditanos porque es la única manera de enterarse, aunque hay otros que los detectas sin tener que hablar con los ciudadanos porque los ves tú mismo.Lo que nos importa a nosotros son los problemas que tienen los gaditanos. La evolución que hemos tenido es muy positiva. Yo he notado un cambio radical en la manera sobre cómo nos trataban los ciudadanos a como nos tratan ahora. Antes parecía como si le dieran un poco de apuro acercarse y preguntarnos y ahora no tienen ningún problema. También eso es fruto de haber estado todas las semanas como decimos nosotros, somos los pesados de la carpa informativa, y hemos estado todas las semanas en cada barrio de Cádiz. Al final la gente nos ve como algo normal, que es lo que somos, y que lo que queremos es solucionar sus problemas.

-Siempre se ha dicho que Vox es más un proyecto nacional y que lo local se ha dejado en un segundo plano.

-Vox empezó como un proyecto nacional y eso es indudable. Se implantó a nivel nacional de manera muy fuerte y tenemos ya cuatro millones de votantes en el país y eso es un éxito muy grande. Después dimos el paso a nivel autonómico y hemos tenido unos buenos resultados, y ahí está el caso de Castilla y León. En estas elecciones municipales vamos a dar un salto muy grande en el municipalismo. Cualquiera que vea nuestra campaña ‘Cuida lo tuyo, cuida tu barrio’ va a ver como, gracias a esa implantación a nivel nacional y esos cimientos que tenemos, cómo se aplican a nivel municipal esas medidas de manera práctica e inmediata. El ciudadano necesita ver en qué se traduce eso y le vamos a solucionar sus problemas.

-¿Cuáles serían las líneas maestras de las recetas que pretende Vox en Cádiz?

-La campaña ‘Cuida lo tuyo, cuida tu barrio’ se fundamenta en ocho principios. La familia, la vivienda, los servicios sociales, los equipamientos públicos, la cultura, la seguridad… Son ocho piezas fundamentales y todo gira en torno a la familia y los barrios. Todas las medidas que hagamos en ese sentidos son para potenciar las familias y arreglar los problemas de los barrios, que al final todos vivimos en un barrio y todos tenemos una familia. Ahí hay determinadas medidas que son importantísimas.

¿Los grandes problemas que tiene Cádiz? Los sabemos todos: la vivienda, el empleo, los servicios públicos y la seguridad. Con la vivienda hay falta de ella, el acceso a la misma es complejo por no decir muy complicado; en seguridad estamos viendo cada vez más problemas y la droga ha vuelto como no lo veíamos desde los años 80-90, hay problemas de okupación, agresiones…; con el paro qué le puedo decir si está entre las tres ciudades de España con mas paro. Esos problemas son graves y todo eso se arregla con una mejora de la economía, los de paro y subsidiariamente la vivienda también, aunque eso tiene otra pata de soluciones que ahora le pudo ir desgranando.

¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentar la economía y para nosotros es fundamental el comercio local y también la hostelería, son dos grandes pilares para nosotros, además de los que ya tenemos que son nuestro polo industrial como Navantia y Airbus, que aunque algunos estén radicados en Puerto Real, pero son los gaditanos los que van a trabajar allí. Ahí eso se nos escapa un poco a nosotros porque depende de políticas más a nivel nacional o europeo pero eso no significa que no podamos guerrearlas y lucharlas.

Lo que a nosotros nos atañe, que es el comercio local y la hostelería, tenemos que potenciarlas. Tenemos que facilitar a creación de comercios, tenemos que bajar los impuestos para facilitar esa creación, tenemos que darle facilidades a las empresas para que abran, tenemos una burocracia infinita y eso hay que solucionarlo. Eso se soluciona con una reorganización de los recursos públicos que tenemos en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento cuenta con unos técnicos excepcionales, los conozco pero los tienen apartados y eso hay que solucionarlo. Hay que darle el sitio al que sabe y no podemos estar en la cultura del mediocre que como éste sabe mas que yo, me lo quito de enmedio. Eso no funciona. Un gestor tiene que rodearse de los mejores para que funcionen las cuestiones. En base a eso si tenemos mas empresas, tendremos mas trabajo, y si lo tienen, la gente no va a tener que marcharse de Cádiz.

-Si tuviera usted que destacar alguna medida de su programa, ¿con cuál se quedaría?

-En los temas económicos hay que bajar los impuestos. Hay muchas tasas e impuestos en el Ayuntamiento y hay otros que son nacionales pero que el Ayuntamiento tiene potestad para bajar su tramo, como por ejemplo el IBI. Este hay que reducirlo porque eso puede tener un efecto secundario porque si lo bajas, puedes facilitar también el alquiler porque hay una cosa que es fundamental, darle seguridad a los propietarios de que no les pase que llega uno, te okupa la casa y ya la tienes. Como todo está relacionado, otra de nuestras propuestas es mejorar la seguridad en los barrios para detectar de manera rápida un intento de okupación. Con eso conseguiremos que el mercado del alquiler se pueda mover un poco más: le bajas el IBI, le bajas los impuestos, bajas el impuesto de construcciones.

Si haces esto último y llegas a un acuerdo con los propietarios de los solares, una de nuestras cuestiones es llegar a un acuerdo con los promotores y una de las contrapartidas es que realicen viviendas de protección oficial. Estas son viviendas a precio tasado, no son especulativas. Ahora resulta que se van a construir miles de viviendas en Cádiz pero todo eso es humo. Hay dos de las que habla el PSOE, que son el de Navalips y el de Tolosa Latour y no sé si es por ignorancia o por otra cosa pero eso va a tardar años en desarrollarse porque los tiempos necesarios para hacer los cambios urbanísticos que precisan esas actuaciones, demandan ese tiempo.

Le pongo un ejemplo. El de Tolosa Latour necesita un cambio en el Plan de Ordenación Urbana. Eso tarda años. El PERI de Navalips es una figura urbanística que precisa de un desarrollo de muchos años. Hay un plan Especial del Puerto que lleva 12 años para desarrollarse. ¿Esto va a ser otra cortina de humo como el hospital que lleva 12 años? No se puede engañar a los gaditanos.

La solución de la vivienda pasa porque todo el suelo disponible para ella se pueda facilitar su desarrollo; facilitar que las empresas promotoras puedan construir las viviendas con la bajada de impuestos y que como contrapartida hagan viviendas de protección oficial. Hay que abaratar el mercado de la vivienda. Esto es como la oferta y la demanda. Cuantas mas oferta haya, el precio baja. Lo que no se puede es vender humo a los gaditanos.

"Si el ciudadano realmente quiere un cambio en Cádiz, somos los únicos que podemos garantizarlo”

-¿Cree que una de las asignaturas pendientes que puede tener Vox en Cádiz es su implantación en la ciudad, que es un lugar en el que no ha entrado como en otras ciudades como Algeciras y Jerez por poner unos ejemplos? ¿Y por qué ocurre esto?

-Las pasadas elecciones municipales el otro equipo que había no sacó un concejal pero estuvo a punto y la situación era muy distinta porque ha habido una gran evolución de las perspectivas que tenía el ciudadano de Vox y la que tiene ahora. Yo, por lo que veo y por lo que noto e intuyo, vamos a tener unos resultados bastante buenos en Cádiz. ¿Eso qué implica? Que tendremos el poder de decidir e implantar nuestras políticas en Cádiz, favorecer el crecimiento de Cádiz y que tengan las condiciones económicas que tienen que tener.

-Usted está teniendo un perfil muy bajo estos meses, menos mediático y con la presencia en las calles con la carpa.

-Nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es hablar con la gente, con los gaditanos, El ser mas o menos mediático depende más de vosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es escuchar a las personas y que todas esas demandas que nos hacen, plasmarlas en un programa que le solucione sus problemas. Eso es lo que tenemos que hacer y venimos haciendo desde hace cuatro años. Eso es lo que vamos a hacer y eso no para el 28 de mayo. El ser mas o menos mediático depende del eco que se hagan los medios de las cosas que hacemos.

-Sin embargo, usted no acudió al debate con los otros candidatos, que sí hubiera sido una buena oportunidad para trasladar ese mensaje a la ciudadnía y, además, confrontar con los otros candidatos. ¿Cree que fue una oportunidad perdida?

-Efectivamente fue una oportunidad perdida pero yo tenía que atender a un asunto que no podía dejar y para mí fue un fastidio no poder estar allí. Después he escuchado muchas cosas pero me da lo mismo. Tuve que atender a un asunto y no pude ir pero el día 16 voy a ir a un debate con los otros candidatos. Hace poco tuve otro, estoy contento con el resultado y estoy deseando ir al del día 16.

-¿Qué nos puede decir de la lista que ha presentado?

-Yo siempre tengo claro que te tienes que rodear de los mejores, de gente preparada y aquí en Cádiz con los problemas que hay se necesita de gente que haya estado gestionando y tratando con la gente desde hace muchos años. Esos son los perfiles de las personas que me acompañan. Es gente muy preparada, que responde a distintos perfiles y procede de distintos campos como la abogacía, la medicina, la arquitectura como yo, gente que es autónoma, jubilada, etcétera. He intentado que sean personas que aporten algo, que sepan manejarse cuando hay un problema y que den soluciones a las cuestiones que se necesitan.

-¿Cómo ha evolucionado usted políticamente desde que hace tres años llegara a la coordinación local de su partido y ahora que es candidato a la Alcaldía?

-Yo creo que sigo siendo el mismo. Evidentemente ha evolucionado muy positivamente porque ahora tengo mucho mayor conocimiento de los problemas de Cádiz con respecto a lo que tenía hace tres años. Entonces vivía los problemas de Cádiz como ciudadano particular y ahora los veo desde la perspectiva del resto de los ciudadanos, y eso es muy distinto porque los problemas que tienes tú no son los mismos que tiene el que está enfrente.

-En su partido ha habido cambios a nivel provincial y en algunos casos incluso, ha venido acompañado de problemas. ¿Eso ha puesto en peligro en algún momento su candidatura?

-No, para nada. En absoluto. Han sido cambios a nivel provincial y no ha tenido nada que ver con la candidatura de Cádiz y si lo ha tenido, lo desconozco.

-Se dice que estas son las elecciones municipales con más incertidumbre. ¿Cómo ve usted lo que puede salir tras el 28-M?

-Yo las veo muy positivas para nosotros. En general yo creo que nosotros vamos a ser el partido que tenga la posibilidad decidir los cambios que necesita Cádiz. Viendo todo el panorama político, no solo a nivel local, sino autonómico y nacional, creo que Vox es el único partido que puede garantizar el cambio. Tenemos un bloque de izquierdas que han llevado a Cádiz a la ruina y a la miseria en la que nos tienen ahora mismo y hay otro partido que no sé por qué, y lo tendrán que explicar ellos, dicen una cosa y hacen otra. Nosotros siempre lo hemos tenido claro y hemos dicho las cosas como son y las cumplimos y por ello somos los únicos que podemos garantizar el cambio.

-¿Su principal aspiración es ser la llave de gobierno?

-No sé si llamarle llave. El día 29 sabremos la posición en la que está cada uno. Nosotros no somos ilusos ni somos unos locos y todo dependerá de lo que los ciudadanos hayan decidido. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a ser coche escoba de nadie. Tendremos que ver la fuerza que los ciudadanos nos da. En base a esa fuerza el que quiera entenderse con nosotros tendrá que comprometerse a tomar algunas de nuestras medidas, las que consideremos en función de la fuerza de cada uno. Nosotros buscamos el cambio de verdad y eliminar de Cádiz todas las políticas de izquierda que se ve en la calle a qué ha llevado todas esas políticas en estos ocho años.

-¿Que opina del alcalde en cuanto a su gestión?

-Creo que la gestión del todavía alcalde ha sido nefasta, pero no sólo él, él y su equipo. El alcalde es la cara visible de todo su equipo y vemos que las propuestas siguen siendo más de lo mismo y han llevado a Cádiz a una situación insostenible y Cádiz no puede estar más tiempo como está.

-¿Son ustedes tan malos como los quieren pintar sus enemigos políticos?

-Siempre me hago una pregunta. Nosotros respetamos a todo el mundo. Cuando nos manifestamos no hay ningún daño a la propiedad pública dio nada. No insultamos a nadie. Nosotros defendemos nuestros principios. Reto a cualquiera que me diga en uno solo de nuestros principios dónde está el fascismo, pero es a es la cantinela de siempre. A nosotros nos insultan, nos agreden, a mí me han tirado aquñi hasta huevos para hacer diez tortillas, nos dicen de todo, todo lo facista y fobo. El que me llama fascista, ayer si el fascista vas a ser tú. No pierdo ni un segundo de mi tiempo con esas cosas. Lo que tengo que hacer lo hago y es seguir trabajando para que esto salga para adelante y ya está.

-¿Dónde cree que está su caladero de votos?

-El caladero de votos que tiene Vox, no solo en Cádiz, son las personas trabajadoras. ¿Recuerda aquella famosa frase de la España que madruga? Es que eso es verdad. Ese es nuestro caladero de votos y en Cádiz es ese y lo noto cuando hablo con los gaditanos. Ese es el votante nuestro, la persona que ve que las soluciones que proponemos son para defender al trabajador, para defender que las personas tengan lo que realmente demandan. Se van a sorprender porque todos lo datos estarán ahí el día 29 en dónde están los caladeros de votos.

-Si tuviera aquí delante al votante, qué le diría para convencerle de que deposite la papeleta de Vox?

-Le diría que nosotros lo que decimos, lo hacemos. Segundo, tenemos muy claro las necesidades que tiene Cádiz y ahí vamos a aplicar las soluciones. Si realmente el ciudadano quiere un cambio en Cadiz, nosotros somos los únicos que lo podemos garantizar.

-En estos tres años que lleva metido en la política, qué es lo que mas le ha agradado y lo que menos le ha gustado de ella.

-Lo que mas satisfacción me ha dado es ver desde que empezamos hasta ahora ver cómo los ciudadanos se te acercan y hablan contigo como algo normal, porque al principio no lo era. Es verdad que siempre tuvimos un estigma que ya nos lo hemos quitado y eso ha sido porque hemos trabajado para que las personas nos vean que nosotros venimos a polucionar sus problemas. El movimiento se demuestra andando y lo que vamos a seguir andando y cada vez más personas se unen, se interesan y participan en nuestras cuestiones y eso me satisface y me siento orgulloso de esas cosas, que la gente vea lo que yo vi en su día.

Lo que menos, a mí hay una cosa que siempre me ha fastidiado mucho y eso ha sucedido y se ha corregido y es que se acercan a ti buscando beneficios personales. Hay gente para todo y aquí también las ha habido y como yo eso no lo entiendo, no puedo comulgar con esas historias. Aquí estamos para tratar de arreglar Cádiz y no para tener unas proyecciones personales.

-¿Son populistas?

-No. Nos tachan de populistas y además, a los hechos me remito. Le voy a poner un ejemplo reciente. A nosotros nos tachaban de populistas porque hablábamos de que íbamos a quitar las subvenciones a los sindicatos, que íbamos a bajar los impuestos… Ahí está Castilla y León. Se ha eliminado las subvenciones a los sindicatos y no se ha acabado el mundo. Y eso no es solo la subvenciones sino todo el gasto superfluo que hay ahora mismo, todo el despilfarro se ha eliminado. Eso es uno de los objetivos principales porque todo ese dinero debe estar ahí para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, no para cuatro entidades o chiringuitos entre comillas que viven del dinero público, eso no es para eso. Allí también han bajado los impuestos y eso se traduce que es la comunidad con una mayor creación de empresas de toda España. Esas eran nuestra exigencias y la fuerza en Castilla y León es la que es y hemos puesto encima de la mesa determinadas exigencias que se están cumpliendo. Magnífico.