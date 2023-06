“La tasa de pobreza infantil es una de las principales amenazas para la infancia”

La Plataforma de Infancia de España, que aglutina a unas 75 asociaciones, celebra estos días en Cádiz -en la Fundación Márgenes y Vínculos- unas jornadas de trabajo con protagonismo especial para un documento destinado a los partidos que se presentan a las elecciones generales del 23 de julio. En el texto se presentan propuestas para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes españoles. El joven mallorquín Carles López Picó (1996), elegido en 2019, es el presidente de la Plataforma.

–¿Qué objetivos se marca la Plataforma en su estancia en Cádiz?

–Uno de ellos es aprobar definitivamente el documento de la estrategia para las elecciones generales, que es un momento en el que se va a definir hacia dónde va nuestro sistema de bienestar en los próximos años. También marcar la agenda de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, donde se va a hablar de políticas de infancia muy importantes. Asimismo, hablar de muchas normas que han decaído por la convocatoria de las elecciones y que creemos que pueden mejorar y cómo continuarán en el marco de las políticas públicas.

–¿Qué lagunas observa la Plataforma en la política actual sobre la infancia?

–Esta legislatura se han hecho avances en materia de infancia, pero la realidad es que nuestro país presenta unos indicadores que son realmente preocupantes en materia de pobreza y exclusión social. Somos uno de los estados con riesgo más alto en este ámbito. O, por ejemplo, en temas de abandono escolar. Que, aunque hemos mejorado, somos de los países con una tasa de abandono más alta. No entendemos en un estado fuerte como el nuestro que tengamos estas preocupantes cifras. Todas estas cuestiones que nos preocupan se deben poner en el foco de las políticas públicas.

"Es necesaria una prestación universal para la crianza que haga a los niños y niñas desarrollarse seguros y felices”

–Entre las propuestas que hacéis a las formaciones políticas, ¿cuál es la más rompedora?

–Nuestro sistema no incluye una prestación universal para la crianza. Para que todas aquellas familias que tengan hijos puedan tener una crianza digna. Pedimos que se incluya esta prestación universal, detallada. Debemos evitar que los niños y las niñas que nacen en familias pobres se les condene a tener peores cifras de fracaso escolar, o en el mercado laboral. Para romper ese círculo de la pobreza infantil debemos incluir, para temas como la conciliación o incluso el fomento de la natalidad, una prestación universal para la crianza que haga a los niños y niñas desarrollarse seguros y felices.

–Recientemente aprobaba el Gobierno central la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030. ¿Ha participado la Plataforma que usted preside en su elaboración?

–Hemos realizado nuestras aportaciones. La estrategia se enmarca en un desarrollo de políticas públicas, que también incluyó en esta última legislatura a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que nos coloca en un marco privilegiado para luchar contra este problema. Hay que avanzar ahora hacia una estrategia general para mejorar la vida de niños y niñas. Hay que concretar la estrategia y su financiación. Es un escenario amplio a concretar en el futuro.

–¿Y a nivel autonómico?

–Después de la aprobación de la Ley Orgánica las comunidades autónomas y las entidades locales tienen que ir adaptando sus actividades a la norma estatal. Creo que es una buena noticia que las comunidades autónomas se replanteen su marco de políticas públicas en materia de infancia. Y a partir de aquí tenemos que caminar hacia estándares que aseguren la protección, la participación de la infancia, la lucha contra la pobreza infantil...

"Debemos ser muy valientes para incluir en los centros escolares a profesionales de la salud mental”

–¿Cuáles son hoy día las principales amenazas para la infancia en España?

–Sin duda, la tasa de pobreza infantil, que no se corresponde con nuestro sistema de bienestar. Que deja a muchos niños atrás con unas tasas de pobreza infantil más alta que las de los países de nuestro entorno. España es un país donde hay niños pobres y esto es una realidad. Y nuestro sistema de bienestar tiene que luchar contra ello. Posiblemente no tenemos en la conciencia social esta realidad de que España es un país en el que hay niños pobres. Pero la realidad dice que somos el tercer país de la Unión Europea con una tasa más alta de riesgo de pobreza y exclusión social de la infancia. Y casi un 14 por ciento de los niños y niñas está en situación de pobreza material severa. Esto es una problemática de gran envergadura y tenemos que responder desde todos los sectores de nuestro país. Tenemos que ser tremendamente valientes si no queremos condenar a la pobreza a tantos niños.

–Desde la pandemia se ha deteriorado la salud mental de muchos niños y niñas, ¿qué propone la Plataforma para afrontar este problema?

–Los datos nos muestran que el cierre de los centros educativos produjo un empeoramiento de las cifras de salud mental entre la infancia, al no contar con sus habituales espacios de socialización. Apartir de aquí debemos ser muy valientes para incluir en los centros educativos profesionales de salud mental y pedir que se hagan planes, estrategias y políticas públicas para mejorar esta situación.

–¿A qué cree que se debe el aumento de la vulnerabilidad de niños y niñas en los últimos tiempos?

–Siempre hemos tenido una de las tasas más altas de pobreza y exclusión social, que se ha mantenido constante, pero no siempre la infancia ha sido el grupo de edad más vulnerable. Después de las crisis de 2007 y 2012 el perfil de una persona vulnerable era el de una mujer mayor y ahora ese perfil es de un niño o una niña. Esto viene producido por muchas variables de nuestro sistema de bienestar pero pensando también en las soluciones tenemos que avanzar hacia un sistema de bienestar que dé respuestas a esta situación tomándose medidas concretas.

–La natalidad se desploma y los colegios se vacían. ¿Cuál es la posición de la Plataforma ante este problema?

–La realidad es que el coste de la crianza es muy alto y por eso la prestación que hemos diseñado también tiene como objetivo mejorar la natalidad. Familias que no tengan dificultades económicas o no estén en situación de vulnerabilidad tendrán más oportunidades para mejorar estas cifras de natalidad. Por tanto, todas las políticas públicas que luchen contra la pobreza infantil también van a ir encaminadas a sostener nuestro sistema de bienestar en el sentido de la natalidad.

–Desde 1980 este país ha vivido ocho leyes de Educación. ¿Cómo influye en la infancia la falta de una estabilidad en la legislación educativa?

–Es cierto que hemos tenido muchas leyes, pero también que mantenemos una estructura desde los años 90 medianamente estable en relación a la educación obligatoria. Pero creemos que hay que dar un paso definitivo hacia la equidad. Y esto supone una norma estable. Porque en España no hay una gran contraposición en temas educativos. La realidad es que nos separan temas como la religión o la lengua, que no son tan grandes. Pero creo de verdad que somos capaces de construir un pacto educativo enfocado en la infancia, los estudiantes, aumentar esa cifra de becas... La consecución de una norma educativa estable sería una buena noticia.