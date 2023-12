El Ensemble Stella Maris, un clásico del ciclo ‘En Clave de Navidad’

El Ensemble Stella Maris protagonizará esta tarde el tercer concierto del ciclo musical ‘En Clave de Navidad’. Será a las 19.30 horas en la parroquia del Rosario. La formación gaditana es fija en este ciclo desde su segunda edición, la de 2011, un concierto ya clásico en esta iniciativa de Diario de Cádiz que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. El concierto es benéfico y los donativos voluntarios que se recojan irán destinados a la obra social de la misma parroquia que acoge la actuación.

Las mezzosopranos Carmen Patiño y Toñi Martínez y el pianista Roberto Domínguez son los integrantes de Stella Maris, grupo surgido en abril de 2011 cuando los tres ofrecieron un concierto dentro del programa municipal ‘Música en Cuaresma’. El éxito de aquella cita les hizo plantearse la posibilidad de establecerse como grupo.

En el concierto de esta tarde en el Rosario participarán, junto al ensemble gaditano, la violinista Inmaculada Arjonilla, la soprano Almudena Calle, la clarinetista María Domínguez y el tubista Antonio Vela. A ellos, Stella Maris agradece “su disposición altruista y desinteresada para colaborar con este concierto solidario”.

“Intentamos hacer un concierto ameno y variado, donde tiene cabida desde la obra clásica a la más actual y popular. Obras a voces y piano, y obras con toda la instrumentación o simplemente a capella”, explican desde la formación gaditana.

Así, el programa incluye las siguientes composiciones: ‘La primera navidad’ (tradicional inglés, con armonización de Bernard Dewagtere y arreglos de Toñi Martínez Novas); ‘Holly Jolly Christmas’ (armonizada por José Luis López Aranda); ‘Stairway to the Stars’ (Matt Malneck y Frank Signorelli, con arreglos de Roberto Domínguez; ‘If God be for us’ (El Mesías, de Handel); ‘Campanas de Navidad’ (Jingle Bells, de J. Pierpont con letra de Toñi Martínez); ‘Mary’s Boy Child’ (Jester Jairston, con armonización de José Luis López Aranda; ‘Follow that Star (Brad Nix); ‘Ave María’ (Astor Piazzolla , con arreglos de Roberto Domínguez; ‘Il est né le divin enfant’ (anónimo, con arreglos de Annette Isserlis); ‘Fun, fun, fun’ (Joaquim Pecanins, con arreglos de Greg Gilpin; ‘Una feliz Navidad’ (A Merry Christmas to me, de Dan Rodowicz y Phillp Keveren, con letra de Toñi Martínez); ‘Adeste Fideles’ (John Reading, con adaptación de Toñi Martínez); ‘We wish you a merry Christmas’ (armonizado por José Luis López Aranda) y ‘Jingle Bell Rock’ (Joel Beal y Jim Boothe, con arreglos de Alan Billingsley).

Son muchos los actos en los que ha participado el Ensemble Stella Maris, como funciones de hermandades y cofradías, bodas y otras celebraciones. Además, fuera del ámbito sacro ha realizado conciertos líricos con un amplio repertorio de arias, romanzas, y música popular, con boleros, tangos, música de cine y canciones conocidas por el público en general.