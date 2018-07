'Enlorquecidos' con Poveda

"¡Poveda, Poveda!", el respetable enlorquecía antes de enlorquecer. Una media hora tardó Miguel Poveda en pisar anoche la escena del Concert Music Festival "por problemas técnicos", según anunciaba una voz sin rostro tras el escenario. Silbidos esporádicos, algunas palmitas de fondo pero, sobre todo, su nombre como reclamo (pero con cariño, con mucho cariño), "¡Poveda, Poveda!", distaban entre la hora prevista del inicio del concierto y el momento en el que el cantaor catalán se presentó, imponente, ante su público, antecedido por un evocador audiovisual sobre el tiempo en blanco y negro del otro gran nombre de la noche, aquel por el que el artista flamenco más interesante de su generación ha pasado dos años "obsesionado", enlorquecido, Federico García Lorca.

"Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo..." Miguel se planta en escena, rompe el trueno de los aplausos, abre sus brazos, tuerce la cabeza y sonríe en una disculpa muda que todos entienden. Y recita: "Quiero dormir un rato...". No me encontraron, el resultado del encuentro musical entre Poveda y el premonitorio poema Fábula y rueda de tres amigos, que para Poeta en Nueva York escribió el genio de Fuente Vaqueros, se convirtió en la más perfecta y emotiva presentación de "este viaje" por "los miles de Federicos" que el catalán exhibe en su último trabajo, Enlorquecido, tal y como explicó anoche al entregado respetable toda que vez que soltó el cante y llegó la palabra.

"Saben que llevo esta provincia clavada en el corazón por muchos motivos, una de las muestras es que la mayoría de la plantilla que me acompaña es de la provincia de Cádiz, con lo cual no lo digo en balde", certificaba el artista que no defraudó ni a los enamorados de su Enlorquecido ni a los seguidores de sus mimbres más netamente flamencos con una segunda parte de la cita dedicada al cante tradicional.