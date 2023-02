Encuesta: ¿Cádiz debería tener luces extraordinarias de Carnaval?

Será la primera vez en muchos años que Cádiz no cuente con iluminación extraordinaria durante los días de celebración de su fiesta grande. El Carnaval, propuesto a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no tendrá este año alumbrado especial para las calles estos días. Es una circunstancia que ya venía estipulada en el último pliego para el alumbrado extraordinario ultimado por el Ayuntamiento de la ciudad pero que no por ello deja de generar polémica en la calle entre los partidarios y los detractores de la decisión municipal.

