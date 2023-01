Encuentro entre los pregoneros del Carnaval y de la Semana Santa: Cádiz de San Antonio al Falla

Carnal y Doña Cuaresma, Carnaval y Semana Santa, tan contradictorios y a la vez con tantas semejanzas, se han dado la mano en este preámbulo de las dos fiestas que marcarán la atención de la ciudad de aquí al mes de mayo, prácticamente. Primero lo hizo, la pasada semana, el cartel de la Semana Santa que por primera vez incluía un guiño al Carnaval. Y por primera vez se han reunido en un acto público los pregoneros del Carnaval, Joaquín Quiñones, y de la Semana Santa, Fernando Pérez.

La conversación entre las dos fiestas ha estado moderada por el periodista Carlos Alarcón, ha sido convocada por la recién recuperada taberna Las Banderas y, como se ha puesto de relieve en el encuentro, ha sido posible por la condición de ambos de ser gaditanos de pura cepa; de ese Cádiz que los dos defienden con pasión, pero en campos distintos y con prismas igualmente diferentes.

Un Cádiz que con Pérez y Quiñones reduce su círculo al corazón mismo de la ciudad, a los pocos metros que separan el Mentidero natal del autor de comparsas de la calle Ancha vital del periodista; los mismos metros, prácticamente, que recorren desde San Antonio al Falla, epicentro del anuncio de las dos fiestas. Un Cádiz contradictorio que reclama la conservación del Carnaval más esencial, “donde el pasodoble de la comparsa y el cuplé de la chirigota tienen que ser denominación de origen como el aceite y el vino”, en palabras de Quiñones, al mismo tiempo que Pérez pide la evolución de la Semana Santa a otras formas y posibilidades a las que la ciudad por ahora cierra la puerta.

Quiñones, con el texto terminado hace una semana, anuncia un pregón “muy gaditano y muy carnavalesco”, entre otras cosas porque lo va a dar “a cien metros de donde nací, en una accesoria de Bendición de Dios” y porque lleva el Carnaval en las venas desde que de niño escuchaba a Eduardo González, que era jefe de su padre en la empresa municipal de luz y agua, y a Fletilla, cliente del Pinal. Y Fernando Pérez, texto aún por rematar, subirá al Teatro Falla para “contar mi Semana Santa, la que he vivido desde niño” aunque aprovechará también para “dar mi punto de vista sobre cómo creo que tiene que ser la Semana Santa”.

Los pregoneros del Carnaval y de la Semana Santa que Cádiz ha elegido para 2023 tienen una cosa en común: la capacidad de crítica. Hasta tal punto se considera crítico el anunciador de la fiesta de febrero, que reconoce que ha tenido que tachar algún que otro texto del pregón, “porque después de escribirlo me he dicho que tampoco me voy a poner tan hiriente, que la gente viene al pregón a disfrutar”; aunque no esconde que el alcalde se llevará su ‘cosqui’ en la noche del sábado 18 de febrero en San Antonio. “Con la crítica colaboras”, considera Quiñones, que lanza aquí un guante al otro pregonero, que no solo critica lo que cree que puede mejorar de la Semana Santa, sino que recibe críticas un día sí y otro también -quizás excesivas, quizás demasiado pasadas de tonos en muchos casos- a las que no presta atención porque “la gente que critica mediante el insulto por sistema no tiene ningún valor”.

Ambos critican que haya ediciones de sus pregones en los que los elegidos no sean de Cádiz (con ejemplos concretos en el caso de Quiñones, que recuerda a Isabel Pantoja, Rocío Jurado o India Martínez, “que dijo La Maspapas en lugar del Maspapas en su pregón”); y a la hora de elegir pregones que les hayan gustado, se quedan con los que han dado los gaditanos, tanto del Carnaval (donde salen los nombres de Julio Pardo y Antonio Martín, aunque Fernando Pérez destaca el pregón de Carlos Herrera) como de la Semana Santa (donde Pérez y Quiñones recuerdan el de Juan Manzorro y los de Devesa o Mera).

El carnavalero tiene una quincena de pregones a sus espaldas y se ve con experiencia, temple y condiciones para ponerse delante de miles de personas en San Antonio -“en el del Dios Momo dijo la prensa al día siguiente que había 20.000 personas, por lo que este año habrá lo mismo o más”, afirma-; y el cofrade los cuenta con los dedos de una mano -“dar un pregón es un trabajo enorme”, confiesa- aunque asegura que plantarse ante el atril del Gran Teatro Falla el 26 de marzo “me pone” por lo que supone “la tensión, la escena, la comunicación”.

“Pero conseguir llenar a todos es algo muy difícil en un pregón”, reconoce Fernando Pérez, que se conforma con que tras su intervención del Domingo de Pasión se diga que el suyo ha sido el pregón “de un gaditano para Cádiz”. Joaquín Quiñones, por su parte, espera que del suyo se diga “que no ha bajado el listón de los pregones que han dado la gente de Cádiz”.