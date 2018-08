Empate a nada

La contaminación de agua de la barriada de Loreto en 2014 reveló imprudencia y dejadez por parte de la empresa municipal de aguas. Al fin y al cabo, la falta de mantenimiento de un sistema de tuberías obsoleto fue la última causa de que toda una barriada se quedará durante días sin agua corriente ofreciendo una imagen de la ciudad tercermundista. De ahí a que los entonces novatos miembros del gobierno municipal concluyeran, en una interpretaciónde los informes técnicos hecha a brochazos, que hubo intencionalidad o que aquel episodio se produjo a sabiendas va un abismo.

Pues todo esto que, mal que bien, acabo de expresar en un párrafo ha supuesto cientos de páginas de periódicos y de autos judiciales, un proceso que ha durado tres años y que, aunque no se puede dar por concluido, ya que habrá recursos, muestra un empate a cero en la batalla judicial que decidieron emprender los gobernantes locales salientes y los gobernantes entrantes. ¿Para qué? Para nada. Tiempo perdido en el juzgado.

El equipo presidido por Teófila Martínez tendría que haber pedido perdón a los vecinos de Loreto por su incompetencia en este asunto, decir que era algo que no tendría que haber ocurrido nunca, y, por su parte, el equipo de José María González tendría que haber pedido perdón al equipo de Teófila Martínez por haberse excedido en su interpretación de los hechos ante los vecinos. Algo así como un final canchero para la polémica. Lo que sucede en el campo, en el campo se queda y para otra vez ya sabemos que no se pueden detraer recursos de lo fundamental. Y una de las cosas fundamentales en una administración local es su subsuelo y garantizar agua potable a la población. No hay mucho que discutir sobre eso, del mismo modo que no hay mucho que discutir sobre que nadie hace esas cosas queriendo.

El castigo de los gobernantes del PP por ese error fue no ser muy votados en Loreto y ser botados del gobierno local. Todo este lío de meter a una sobresaturada justicia en estas cuitas ha sido perdernos en un blablablá que, papel aparte, nada ha aportado a la ciudad.