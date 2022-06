Elecciones autonómicas: Socios en Cádiz, rivales en Andalucía

Por la mañana se reúnen en San Juan de Dios, analizan cuestiones varias y toman decisiones que atañen de manera directa al gaditano. Pero al dar las tres de la tarde, toman caminos distintos; unos, acompañando a Teresa Rodríguez en su intento de dar representación en el Parlamento andaluz a la nueva fuerza política (Adelante Andalucía) que ha creado ella misma; otros, participando en los actos y debates que tenga programado la líder de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Socios de día, rivales de tarde. Compañeros en el gobierno de Cádiz, fuerzas separadas en las elecciones autonómicas.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz protagoniza un caso singular, que aseguran llevar con “absoluta normalidad”. Al contrario que en las municipales de 2015, Kichi, Vila y compañía se presentaron a las elecciones de 2019 como una sola sigla, como un partido, Adelante Cádiz. Una fusión de Podemos, Izquierda Unida, y otras fuerzas minoritarias que se ha ido volatilizando por toda España pero que se mantiene intacta en Cádiz, una especie de aldea gala de la política izquierdista española.

“Nosotros diferenciamos bien las cosas, sabemos separar unas cosas de las otras”, asegura el concejal Martín Vila, número 11 en la candidatura de Por Andalucía en la provincia. Recuerda, de hecho, que en el Ayuntamiento de Cádiz “hace tiempo que existe ya una dualidad”, porque en el mismo equipo de gobierno “hay quienes pertenecemos a un proyecto político que forma parte de un proyecto federal, con Izquierda Unida; y otros pertenecen a proyectos de otro ámbito”. “Así llevamos bastante tiempo y no afecta para nada al gobierno local”, insiste Vila.

En el otro lado dicen exactamente lo mismo. David de la Cruz, asesor del alcalde y número 8 en la lista gaditana de Adelante Andalucía, asegura que el gobierno gaditano sigue actuando, pese a la campaña, con “absoluta naturalidad”, tanto en los grupos de Telegram, como en las reuniones y en la coordinación interna del equipo. “Somos conscientes de que somos dos organizaciones políticas diferentes, pero tenemos un horizonte común y proyectos similares”, explica.

Vila y De la Cruz, entrevistados por separado, coinciden también al asegurar que ni siquiera ha hecho falta algún tipo de reunión previa, de acuerdo entre los dos frentes políticos que forman Adelante Cádiz ni nada parecido. Las líneas rojas están claras desde hace tiempo, especialmente desde que Teresa Rodríguez se separó del grupo parlamentario que formaba con Izquierda Unida; o desde que Izquierda Unida obligó a Rodríguez a abandonar el grupo. “Cuando pasó eso sí se marcó una línea roja entre nosotros, y hasta ahora se ha mantenido”, asegura David de la Cruz. En ese momento “dejamos claro que lo que pase en Cádiz se queda en Cádiz y lo que pasa fuera se queda fuera”, según explica Vila, que añade que “ninguna dinámica externa puede condicionar lo que pasa en Cádiz”.

Además, coinciden ambos gaditanos en señalar que realmente no se ven como rivales en estas elecciones autonómicas, porque “de forma innata pensamos que los adversarios no pueden ser la misma gente de la izquierda transformadora, sino la derecha que gobierna en Andalucía”, como explica Martín Vila. Mensaje que De la Cruz lleva más al extremo: “A nivel andaluz hay también un pacto de no agresión, porque nuestro rival no es Por Andalucía, nuestros rivales son desde el PSOE a la derecha”, afirma.

“Desde Izquierda Unida y desde Ganar Cádiz nos mantenemos en clave local y de ahí no nos salimos. Nosotros estamos en el gobierno para desarrollar un programa político”, defiende el concejal de Urbanismo y Movilidad, que recuerda cómo “no hemos tenido inconveniente en salir públicamente a desmarcarnos o denunciar cuando la otra parte se ha salido del programa”. “Nuestra vocación política es ser útiles. Y por eso somos capaces de gobernar con Adelante en el Ayuntamiento de Cádiz y con el PSOE en el Gobierno central; y en ambos casos sacar políticas que marcan el ritmo de esas instituciones”, valora Vila, que menciona la reforma laboral, los Erte durante la pandemia, o la subida del salario mínimo a nivel nacional, o las limitaciones a los pisos turísticos, la movilidad, las casas de apuestas o las políticas de vivienda en clave municipal como logros auspiciados por la izquierda con la que él se identifica.

David de la Cruz, sin embargo, tiene claro que su partido “no tendría un gobierno con el PSOE (en referencia a lo que sucede a nivel estatal), y ya hemos demostrado que es posible un gobierno de coalición fuera del PSOE”. Argumenta su afirmación con los contínuos desplantes que achaca a los socialistas de Pedro Sánchez frente a los socios del gobierno central. “En nuestro caso, en Cádiz, hay dificultades, pero después de siete años seguimos fuertes. Hemos sabido entender el escenario y mantenernos pese a las diferencias. Es más importante lo que nos une que los que nos diferencia”, concluye el asesor de Kichi, el líder de un equipo unido en Cádiz que sin embargo participa por separado en Andalucía.