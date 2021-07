Egresada de honor de la Universidad de Cádiz a los 100 años

“Esto nunca me lo esperaba. Estoy emocionadísima y doy las gracias a todos los que han contribuido para que esté aquí sentada”. Una emocionada y feliz María del Carmen Carrillo Domínguez se dirigía al público en el Aula Magna de la facultad de Filosofía y Letras. No todos los días se cumplen 100 años y, si encima, en esa jornada tan especial la Universidad de Cádiz, a la que perteneció en su día aunque esta no se creara hasta varias décadas después , la nombra Egresada de Honor, le da la insignia de oro como antigua alumna ilustre y le impone la beca naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tiene que ser algo muy especial. Y como regalo, además de un acto muy emotivo, un álbum con su expediente académico.

María del Carmen Carrillo ha podido ver cómo ha ido evolucionando la sociedad en todo este tiempo, pero en esa enorme fotografía que aparecía al fondo del estrado, se veía a una joven que acababa los estudios en 1940 después de haberse matriculado en la Escuela Profesional de Comercio en 1933, el germen de lo que es hoy Empresariales. Tenía tan sólo 13 años de edad y entonces estaba la II República.

Lo que ahora es la normalidad absoluta, en aquel entonces era una enorme minoría y las mujeres lo tenían mucho más complicado. Como resaltó la delegada para las Políticas de Igualdad y de Inclusión de la UCA, Mayka García, en el año que ella se matriculó se permitió que las mujeres pudieran votar y apenas un cuarto de siglo antes que se pudieran matricular en estudios oficiales.

Pero María del Carmen Carrillo tenía mucho tesón, como indica que hizo el examen de ingreso y posteriormente pidió hacer otra vez las pruebas para obtener una mejora en la calificación, algo que consiguió al llegar al sobresaliente. Esta misma nota fue la media con la que acabó su carrera en 1940.

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, la ha felicitado al cumplir un siglo de vida y le ha dado las gracias por ser “un espejo y un ejemplo para esta sociedad”. Desde la Universidad de Cádiz, ha precisado, el “orgullo como institución, por su paso por nuestras aulas”, y por ello se le dedica este homenaje como egresada “ilustre” y modelo de “lucha, superación y trabajo” como “mujer, universitaria y trabajadora”. En su intervención, ha recordado que toda su vida “es una proeza, un desafío constante. Fuiste alumna de la UCA 46 años antes de que se creara la Universidad de Cádiz en octubre de 1979. Hoy, en el día de tu cien cumpleaños, te conviertes en la primera estudiante de la UCA en recibir la insignia de oro con la que, a partir de ahora, nos disponemos a distinguir a nuestros egresados y egresadas más ilustres”.

Carmen Carrillo Domínguez, pese a ser una de las pioneras, quiso tener un recuerdo para todas esas mujeres que han abierto un camino y dijo que este reconocimiento también era por todas ellas y por todas las que habían confiado en su persona.