Ecce Homo dice que el comunicado de Ganar Cádiz sobre la ayuda municipal es "inapropiado"

La archicofradía de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, a través de su hermano mayor Ramón Sánchez Heredia, ha querido salir al paso mediante un comunicado de lo que considera "unas declaraciones imprecisas" realizadas por Ganar Cadiz en referencia a su oposición a la ayuda municipal que va dar el Ayuntamiento a las cofradías gaditanas, Cabe recordar que Ganar Cádiz es una de las formaciones que está dentro de la coalición de Adelante Cádiz que gobierna el Ayuntamiento gaditano. En este sentido cree que el comunicado "es inapropiado" y "muestra desconocimiento o mala fe" en este asunto.

Así, en primer lugar quiere dejar claro que no son "diversas entidades religiosas", sino "entidades cristianas de la Iglesia Católica o para que se comprendan mejor, somos asociaciones sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que nadie cobra por el trabajo que realiza en las distintas facetas de actividades que tenemos, para las que se presta muchas horas de labor gratuita".

En segundo lugar, asevera que las hermandades "somos un motor, guste o no, de actividad económica para la ciudad y Andalucía, y no sólo el sector turistico, (cerería, bordadoras, floristas, etc.), sino pueden preguntar a las diversas profesiones, la mayoría de ellas artesanales". En este sentido argumentan que son "una economía horizontal, donde los hermanos y hermanas aportan dinero, donde se pide, se realizan actividades para conseguir dinero, etcétera, y se piden subvenciones o ayudas, pero nada de este dinero se queda para las hermandades sino que va destinado a esos trabajadores y a la solidaridad que viene realizando cada una en compañía del Consejo, que el último año ascendió a más de 57.000 euros". Sánchez Heredia opina que si se sumara lo que cada una hace por su cuenta en materia de solidaridad dse podría ir a los 250.000 o 300.000 euros.

Por último, desde Ecce Homo se agradece al alcalde José María Gonzalez por firmar un convenio nuevamente, esta vez de 75.000 euros, "que tienen como destino final no a las hermandades sino a todo el ciclo de la flor cortada (agricultores, transportistas, vendedores), al de la cerería y para el pago a Grupos de Capilla Musical entre otros. No va a ninguna gran empresa o multinacional, sino a autónomos o a pymes, si es eso lo que les puede inquietar a Ganar Cádíz".