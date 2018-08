Don Dorio y las sombras de la bohemia

Leí Luces de Bohemia de Valle Inclán en el instituto, en la asignatura de Literatura en COU. Ahora ya no se lee y eso explica muchas cosas. No fue entonces cuando me llamó la atención el nombre de Dorio de Gádex. Fue viendo una película que emitían de madrugada en La 2. ¿Quién era aquel miembro del Epígono del Parnaso Modernista?