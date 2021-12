Domingo Villero: "Ni los propios hooligans del Kichi lo apoyan como hace unos años"

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, ha realizado un balance de 2021 para la ciudad de Cádiz en el que ha señalado que en lo relativo a la gestión del equipo de Gobierno "casi nada ha mejorado por no decir que muchas cosas están peor que el año pasado por estas fechas; el transporte público sigue igual pero con un año más de vida amortizada, el aparcamiento imposible de manera gratuita y cada vez más escaso. Asimismo vemos que el pliego de limpieza aún está enquistado y la ciudad luce cada vez más sucia".

A juicio de Villero "el mantenimiento urbano brilla por su ausencia y cada vez son más apreciables los boquetes en el propio pavimento llegando a producir incluso lesiones a los gaditanos; los asuntos sociales totalmente saturados y la gestión de personal totalmente caótica, por no hablar de la RPT que no termina de salir; el conflicto con la Policía Local se sigue eternizando y el patrimonio histórico está cada vez más descuidado, sirva de ejemplo el propio Monumento a las Cortes que perdió la espada no se sabe ya ni cuando".

Villero apunta que "por ser justos, en el único aspecto en el que empieza a haber una mínima inversión es en deportes a nivel de infraestructuras, pero el balance, ciñéndonos al resultado apreciable por cualquier ciudadano de a pie, no puede ser peor"

Concluye el edil que "el hartazgo de la ciudadanía es cada vez más grande y ya ni los propios hooligans de Kichi lo apoyan de la manera que hacían hace unos años".

A título personal Villero destaca que "este ha sido un año intenso de trabajo; el estar sólo es duro pero a la vez es muy gratificante el comprobar que donde el resto de grupos políticos municipales entre asignaciones de grupo, asesores y personal cuestan casi 2 millones de euros, mi coste para las arcas es cero euros. Estoy demostrando que se puede hacer un trabajo muy serio sin percibir nada de ese pastel que se reparte entre los partidos y no tener ni mesa en el Consistorio".

Villero relata las propuestas que ha presentado a pleno, un total de 11, de las que se han aprobado 9 "pero el índice de respeto a esos acuerdos plenarios -es decir, su ejecución-, brilla por su ausencia". Y recuerda, entre ellas, un plan de fomento de las actividades náuticas en la ciudad, creación de comunidades energéticas para tener energía barata en hogares vulnerables, formación sobre el acceso a licitaciones para las empresas gaditanas para que concurran de manera efectiva, un estudio sobre la viabilidad del cambio de uso de la tribuna del estadio para facilitar su venta, impulsar desde el ayuntamiento para que la SAIL GP se establezca de manera permanente en Cádiz o un plan de contingencia de limpieza, aparcamientos y transporte público para los dos carnavales de 2022". "Y en este pleno de diciembre solicité la estabilización de los funcionarios interinos municipales conforme a la ley ya firme desde el día después del propio pleno y la confección de una RPT total para la plantilla, donde de forma insólita me vi completamente sólo; el equipo de gobierno y PP miraron hacia otro lado y el PSOE y Cs votaron incomprensiblemente en contra".