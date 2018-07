La transformación de los depósitos de tabacosCara a cara en San Juan de DiosDaniel González-Allercomandante director del instituto hidrográfico de la marina"Quiero que la gente de Cádiz sepa el peso de Estado que tiene el Instituto Hidrográfico"Intensas vísperas en el CarmenGades-Port premia la labor de Pedro de Frutos La Ruta del Tapeo de Cádiz inicia hoy una nueva edición

El Ayuntamiento ya dispone de un diseño para dar uso a los históricos depósitos de tabacalera de Loreto. Tras años de cierre, sin uso alguno, la inclusión de este equipamiento en la Edusi va a permitir trasformar estas naves industriales en un gran espacio de innovación social, único en la Bahía, que funcione como un polo de atracción para la cultura, el ocio y la económica sostenible, dando servicio también a una zona de la ciudad muy densamente poblada y sin apenas equipamientos públicos.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, ocupa dos de las naves longitudinales (las que dan a la avenida de Marconi) con una superficie útil cada una de 2.300 metros cuadrados, y 950 metros cuadrados de parte de la nave transversal, además de una de las plataformas de andenes que separa a estas naves y que cuenta con 1.500 metros cuadrados de superficie.

El resto de las naves han sido cedidas a la Consejería de Justicia de la Junta para integrarlas en la Ciudad de la Justicia, que ocupará también otros dependencias del antiguo recinto tabaquero. En cuanto a las traseras que dan a la avenida de Juan Carlos I, y que no tienen ningún valor histórico, serán derribadas para la construcción de viviendas a la vez que se habilitará un nuevo acceso a las dependencias municipales.

A la hora de poner sobre el plano el diseño de este gran complejo público, el gobierno de José María González apuesta por "un enfoque social, priorizando la lucha contra la desigualdad de oportunidades, la exclusión social y el desempleo y teniendo en cuenta los colectivos vulnerables en la zona, como jóvenes en riesgo de exclusión, personas dependientes, mujeres...". Se pone así en uso un edificio de grandes dimensiones que ya marca por sí solo un punto de encuentro de gran relevancia en Cádiz. Un complejo centrado entre Loreto, Puntales, Cerro del Moro, Santo Tomás, perfectamente comunicado con el casco histórico e incluso con la Bahía al ubicarse a pie de la avenida de Juan Carlos I y a un paso del puente de la Constitución de 1812, lo que amplía su futuro radio de influencia.

El plan que baraja el gobierno local, pendiente de convertirse en definitivo, es el siguiente.

En el almacén número 1 se construirá una entreplanta que permitirá adaptar espacialmente lo ya existente, sin alterar su tipología y morfología. Esta nave fue rehabilitada durante el gobierno de Teófila Martínez por lo que se encuentra en buen estado de conservación.

En la primera planta de esta estructura se habilitará una gran biblioteca que dará servicio a una población superior a los 30.000 habitantes, que adolecía de este equipamiento. Habrá una sala de lectura diaria, módulos infantil y juvenil , una sala de estudios de cerca de 200 metros cuadrados y otra para usos polivalentes. Ya en la entreplanta se habilitará el área de servicio de préstamo y una sala de estudio para grupos.

En la entreplanta se dispondrá también de un espacio cercano a los 200 metros cuadrados para coworking. Todo ello estará estrechamente vinculado a dependencias para aulas, talleres y salas de reuniones que se situarán en la nave transversal.

El almacén número 2 y la plataforma de andenes se destinará a usos culturales varios, como actividades de artes escénicas, teatro, música, conciertos de aforo reducido, montaje de exposiciones de gran escala, muestras de industria agroalimentaria, castings... Será una especie de complemento para el Palacio de Congresos de la playa de Sevilla, contando en total con cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie.

Será esta una gran sala abierta, amplia en superficie y en altura, con unas gradas móviles así como con dos equipamientos para aseos y almacenes en sus dos extremos.

El aprovechamiento de estas naves necesitará de un equipo organizativo amplio y ágil, a la hora de cerrar actividades, acuerdos de colaboración o propiciar la celebración de actos externos. Así, en el documento elaborado se destaca la intención de "acoger mercados de temática diversa que con celebración periódica ayuden a revitalizar la zona atrayendo a la ciudadanía y a visitantes por el inigualable y atractivo escenario, como productos ecológicos, antigüedades, muebles retro, ropa vintage o artículos de coleccionistas". Se destaca que por las propias características del conjunto arquitectónico, levantado a principios del siglo XX, "este mercado podría tener continuidad durante todo el año, de manera desestacionalizada, por poderse instalar los puestos tanto al aire libre como en espacios cubiertos". Salvando las enormes distancias, sería como emular al Candem Market londinense.

Este tipo de apuesta alternativa, inexistente hoy en el conjunto de la provincia, abre también la posibilidad de celebrar conciertos y espectáculos artísticos en directo, con la oferta de food trucks y zonas de descanso que deberían de propiciar, a decir del gobierno municipal, "el fomento de las relaciones intergeneracionales".

El anteproyecto incluye la ampliación de la oferta pública de zonas verdes, integrando en algunos ámbitos huertos urbanos y ocio sostenible. A la vez, en la mejora de la integración con la ciudad se remodelará el cerramiento perimetral, hoy pensado como un gran muro que se transformará en un filtro para protección del espacio público, abriendo nuevos accesos, peatonales y de mercancías, desde las avenidas de Juan Carlos I y de Marconi.

Esta evidente apuesta por la sostenibilidad busca un consumo casi nulo, optimizando el uso de luz natural con la apertura de nuevos huecos, incorporando lucernarios para proteger la zona de vías, retirando las placas de fibrocemento e incorporando captadores solares e integrando, también, en todo el complejo energía renovables, solar, térmica y fotovoltáica e incluso a la instalación en determinados puntos de huertos urbanos.

Algo está pasando en las relaciones entre el equipo de gobierno (Podemos-Ganar Cádiz) y la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos). Si bien es cierto que la tensión siempre ha existido entre ellos desde el inicio de este mandato en 2015, en esta última semana se han cerrado todas las puertas de diálogo que estaban abiertas sobre determinados temas en la gestión de la ciudad, en especial entre la coalición de izquierdas y el Partido Socialista. Las declaraciones de unos y otros, contra unos y otros, han estado a la orden del día durante toda la semana, con especial virulencia dialéctica. Y no parece que vayan a terminar.

El penúltimo capítulo lo protagoniza la teniente de alcalde Ana Fernández, que cada viernes actúa como portavoz del gobierno acompañada por Martín Vila, y que cada vez tiene más claro, en base a una reflexión general de la coalición, que existe una alianza de facto entre los tres grupos de la oposición con el fin, no de provocar la caída del gobierno ante la cercanía de las elecciones municipales de 2019, sino de desgastarlo al máximo.

El análisis en este sentido es contundente: "De la semana pasada a esta asistimos con estupor y desagrado como el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP se han coaligado con una estrategia común para socavar la credibilidad del gobierno municipal. Hasta tal punto llega la coordinación entre estas tres formaciones que los términos y vocablos que utilizan son los mismos para minimizar la capacidad de gestión del equipo de José María González".

Ante este 'contubernio', la coalición contraataca: "Frente al entramado de mentiras coordinadas en este frente común de derechas, donde está el PSOE local, Ciudadanos y el Partido Popular, queremos poner en valor algunos ejemplos de la capacidad de gestión del Ayuntamiento. Ejemplo que nos lleva a ser humildes, pero al mismo tiempo orgullosos por los logros que hemos conseguido tras mucho esfuerzo y sorteando los palos en las ruedas que han puesto con el liderazgo del PSOE".

Esta participación del PSOE local en este ataque organizado contra el Ayuntamiento, denunciado desde la coalición, resulta para ellos "especialmente triste y lamentable, mientras que en el conjunto del país se están desarrollando formas de colación entre el PSOE y Podemos. Fran González (secretario local socialista y portavoz de su grupo municipal), está cayendo en una deriva derechista que le escora aún más hacia su aliado predilecto: Ciudadanos".

Frente a las críticas a la capacidad de gestión de la coalición, ésta pone sobre la mesa el trabajo realizado. "Capacidad de gestión es lograr controlar la astronómica deuda recibida como herencia del PP. La hemos reducido en más de 40 millones de euros, con una bajada en el pago a proveedores del entorno de 30 a 40 días, cuando antes se pagaba a estos pequeños y medianos empresarios en meses o años. Y capacidad de gestión es haber logrado también el consenso suficiente para sacar adelante un proyecto estratégico para Cádiz: el frente universitario, con un esfuerzo técnico y de gestión y una apuesta política con la que se ha logrado el consenso suficiente para llevar adelante un proyecto de esta magnitud, que conformará el frontal universitario sobre el Atlántico más potente y hermoso de Europa".

Además, se destaca que con este acuerdo con la UCA, se logran fondos para "cerrar una de las heridas que el PP dejó en la ciudad, con el cierre obligado del Teatro Pemán en el corazón del Parque Genovés".

La capacidad de cerrar acuerdos con la Universidad es un ejemplo, afirman las mismas fuentes, de la apuesta por el diálogo del equipo de González. Así, se menciona también "cómo hemos acabado con más de veinte años de aislamiento de esta ciudad frente a otras administraciones, con una gestión que está dando frutos ya y va a dar más frutos con el tiempo, tanto con la Junta de Andalucía como con la Diputación Provincial, como pueden ser el carril bici, la Ciudad de la Justicia, la reversión del Balneario de la Palma a la ciudad...".

Se defiende también el proceso de remunicipalización de los servicios de la playa "a pesar de la oposición de bloqueo que hemos sufrido, que hemos tenido que sortear a través de la racionalidad técnica más básica". Bloqueo que se cifra en "la cantidad inaudita de informes que hemos tenido que elaborar si lo comparamos con otros procesos de remunicipalización en ayuntamientos gobernados por los socialistas. Lo hemos logrado al final, y todo el mundo puede constatar que las playas no se han ni roto ni vaciado", criticando la "gestión nefasta y propia de un incompetente" por parte del Estado en todo lo referido a la regeneración de las playas del litoral gaditano.

En el haber de la coalición se menciona también la consecución de la Edusi, con 15 millones de euros aportados por Europa. Un proyecto, afirman, "logrado en tiempo y forma, con un modelo participativo y con nuestros propios recursos, todo ello con un consenso al que se vieron obligados a entrar los partidos de la oposición". Con un carácter social se habla del nuevo albergue de baja exigencia a la vez que se lamenta que la acción del PP haya dificultado el pago de ayudas de alquiler. "Sus acciones contra los presupuestos nos llevaron a retroceder a las cuentas de 2014, cuando el PP destinaba 1,5 millones de euros menos a los servicios sociales frente a lo que ahora destinamos nosotros".

El Carnaval también ha mejorado con el gobierno de izquierdas, lógicamente según la reflexión de la coalición. "Hemos dado voz en la COAC a todos los colectivos, quitando de la fiesta los rasgos machistas y patriarcales de una fiesta que es elemento vertebral de la idiosincrasia gaditana".

Desde la reactivación del Plan Plaza de Sevilla, en el que ha sido también vital la capacidad de diálogo con otras administración; la memoria histórica, la consecución del bono social del agua "para que ninguna familia que esté pasando apuros se le corte este servicio", unido al bono social eléctrico "mucho más justo que el nacional", pasando por la recuperación de las escuelas de empleo o la reactivación del los planes de vivienda, "evitando más de 180 desahucios", marcan "una gestión activa pese a los problemas que nos han ido poniendo".

"Todo ello lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y el apoyo de muchos ciudadanos. Contra viento y marea, boicoteados por el coordinador de esta mesa de la deslealtad que es Fran González. A nosotros no nos duele el ataque contra nosotros, nos duele la deslealtad con Cádiz. Pero que sepan que frente a ellos nosotros no nos pararemos. Seguiremos trabajando por Cádiz, para que sea una ciudad más justa y solidaria". Y se concluye con un mensaje al nuevo subdelegado del Gobierno, el ex concejal socialista José Pacheco: "Si tanto está por lo público, que retire ya el contencioso presentado contra nuestro plan de remunicipalización".

SI te paras a pensar sólo un poquito, entrevistar a este militar de larga tradición familiar debería impresionar. No sólo por eso, sino porque está al frente del Instituto Hidrográfico de la Marina, el organismo con sede en Cádiz que hace las cartas náuticas por las que se guían todos los marineros de España y los que quieran surcar sus aguas con seguridad. Daniel González-Aller tiene esta responsabilidad desde hace menos de un mes, pero en realidad su nombramiento es una vuelta a lo que ha sido su destino y su pasión durante la mayor parte de su carrera: la hidrografía. Un "encandilamiento" con la especialidad que se produjo con la experiencia, ya que su elección fue un poco "por avatares", como él mismo los llama.

-¿Podríamos decir que su amor por la hidrografía no fue a primera vista, sino que el roce hizo el cariño?

-Sí, sí. No sabía muy bien donde me metía, pero luego me enamoró. Seguro que tuvo que ver con mi elección de especialidad el estar casado con una gaditana y que la formación fuera en el Instituto, aquí. Y ahora podría decir que he sido de los directores del Hidrográfico con más experiencia en ese mundo. Desde el año 90 hasta 2014 en el mundo de la hidrografía. Más de 23 años donde no sólo me enamoré de este mundo, sino que seguí aquí, como pocos lo han hecho.

-Viene usted además de una larga tradición familiar vinculada con la Armada.

-Así es. Hay muchos González-Aller que han formado parte de la Armada, que en realidad es como una gran familia, en la que todos nos conocemos.Y dentro de eso, los González-Aller formamos una buena parte. También es que somos muchos, y eso nos da ventaja, je. Somos 65 primos hermanos González-Aller, no todos marinos, claro, pero así es más fácil que haya muchos en Marina. Puede haber doce, que es una buena proporción. Ya somos cinco generaciones, y continúa la saga, porque dos de mis hijos siguen la senda: uno en la carrera y otro que ya está destinado en Cartagena.

-Mucha presión para elegir carrera...

-No, presión no. No cabe duda de que el entorno de tu infancia te marca la línea a seguir. En estas profesiones vocacionales es normal que a que si un hijo ve a su padre lo toma como un modelo. Mi padre era marino, y mis dos abuelos también, así que... pero además me ayudó el hecho de que mis dos hermanos mayores con 18 años entraron en la Armada y empezaron a volar solos. Y eso, por lo menos en esa época, lo veías como una manera de salir del nido, de 'escapar del control' de tu padre y tu madre.

-La vertiente científica de la Marina no es precisamente la más conocida.

-Evidentemente no es el ámbito de la Armada con más visibilidad. Lo son mucho más el cumplimiento de misiones internacionales, en Somalia, Irán, o en rescates y la lucha contra el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, como tiene que ser por otra parte. Sin embargo, en el ámbito del conocimiento del medio marino, recursos pesqueros... no cabe duda de que ahí somos más conocidos. Y en el campo internacional, donde lo que se busca es que todas las cartas tengan unos estándares independientemente de donde navegas, el Instituto Hidrográfico es conocido y tiene mucho prestigio. Podemos decir que estamos en Europa en el top 5 en capacidad de producir cartografía, en el rigor, en la formación que damos a los oficiales... En el ámbito más cercano, el de la sociedad, todavía tenemos pasos que dar.

-¿Qué van a hacer para remediar ese desconocimiento?

-Hay cosas que se pueden hacer aquí mismo, en Cádiz. Tenemos que aprovechar la celebración del Día Mundial de la Hidrografía, anualmente el 21 de junio con apertura de puertas a la ciudad, enseñarles el Instituto... Tendremos una gran oportunidad con la celebración este año del 75 aniversario del IHM en Cádiz, a donde llegó en 1943; queremos abrirlo a Cádiz y a su entorno, y darlo a conocer con muchas actividades, queremos traer los barcos al puerto de Cádiz, que se puedan visitar, jornadas de puertas abiertas...

-¿Cree que la gente pasa al lado y no sabe el peso de lo que hay aquí dentro?

-No lo sabe ¡Y es un peso de Estado! Y está aquí, en Cádiz. Y casi todos los que trabajan aquí son gaditanos. Hay un archivo histórico de cartas náuticas importantísimo. Somos el organismo que produce toda la cartografía oficial de España, porque no trabajamos sólo para la Armada sino para todas las marinas, la de Pesca, la Mercante, la de recreo. Todos navegan con nuestras cartas, que evidentemente están producidas y editadas con la calidad y requisitos que marca la Organización Hidrográfica Internacional, a la cual España pertenece a través de este Instituto. Con lo cual, el cometido del Instituto es de primera división a nivel estatal.

-¿Para usted personalmente, qué significa dirigir el Instituto?

-Lo primero, y aunque pueda parecer tópico, es un honor. Entendiendo honor como ese valor que hace que tengas que estar a la altura de la misión y de las personas a las que vas a mandar, tanto personal militar como civil. Aquí hay personas que llevan muchos años trabajando y es un honor poder dirigirles. El honor te lleva directamente a la responsabilidad del trabajo real, y la responsabilidad te lleva al compromiso, y a tomar las decisiones y tener el empuje que debe tener el Insituto. Honor, responsabilidad y compromiso es lo que siento. Y a nivel ya muy personal, una satisfacción, por mi trayectoria en el Instituto, llegar a director es la culminación de una carrera, claro.

-Ahora que ya es director ¿qué áreas piensa potenciar?

-En este entorno tan global de acceso a la información, yo hablaría de lo que debemos mantener es la calidad del servicio al usuario. Servimos a la seguridad en la navegación, con lo cual no podemos bajar la guardia en ningún caso. Debemos mantener el nivel y la evolución tecnológica, con la formación adecuada. Por otro lado, una de las primeras decisiones que he tomado es poner encima de la mesa de los jefes de sección la necesidad de hacer una reflexión sobre si los procesos de trabajo que seguimos, que evidentemente dan como resultado esa calidad, podemos hacerlos más eficientes, con los recursos que tenemos. Y si podemos, consecuentemente, organizarnos mejor. No quiero que sea precipitado, sino dentro de los tres años de mi mando decidir cuáles son las iniciativas por las que hay que pelear. Y otro factor que está por encima de todo, es el del personal, que los civiles y militares que trabajamos aquí, cada uno encuentre su motivación en su puesto de trabajo. Que sientas que tu trabajo vale, y luego si puedo pelear por que sus condiciones laborales mejoren, pues más motivados van a estar.

-Ha participado en numerosas expediciones científicas ¿Qué tienen de especiales?

-Cada una de ella la ves como un reto. Como la de ampliación de la plataforma continental española, es decir ir más allá de las 200 millas de nuestra Zona Económica Exclusiva, y que Naciones Unidas, en base a estudios científico-técnicos, pueda reconocer que esa plataforma es mayor, y la explotación de los recursos de suelo y subsuelo marino pasaría a España. Y su éxito supondría crecer en unas 150 millas más de posibles recursos como petróleo.

-En la zona de Cádiz también habrá disfrutado buscando pecios.

-Sí. La campaña de exploración y búsqueda de posibles pecios de interés arqueológico es otra de esas bonitas por todo lo que implica: la colaboración entre diferentes organismos, y el entusiasmo de encontrar. La ilusión que puede hacerte encontrar un pecio histórico de la Armada de la batalla de Trafalgar o bien de los galeones que venían de Indias... Y el litoral gaditano es el que mayor número de posibles pecios tiene bajo sus aguas. Esperemos que se puedan retomar ese tipo de campañas entre el Ministerio de Cultura y el de Defensa.

-¿Ahora mismo están paradas?

-Ahora mismo se hacen acciones puntuales, pero no de esta magnitud de dedicarnos solamente un mes barcos y personas a buscar.

-¿Es suficiente eso para proteger nuestro patrimonio?

-Protegido sí está, desde el expolio del Odissey, tanto el Estado como las comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias en su zona, se ha hecho un plan de protección junto con la Armada, Guardia Civil, Interior... con una carta de posibles pecios. Hay un seguimiento de las costas españolas y la presencia de cualquier barco extraño hace saltar la alarma. Hay una vigilancia muy exhaustiva. Ahora mismo no podría pasar... aunque los piratas son muy listos. Pero en el aspecto de seguir buscando, mi impresión es que podríamos hacer más esfuerzo.

-¿Cuál es ese pecio que le gustaría rescatar?

-Pueden ser muchos, pero siendo miembro de la Armada me haría mucha ilusión poder encontrar buques muy significativos como el navío Santísima Trinidad de la batalla de Trafalgar, o el Reina Regente, el crucero que venía de Tánger y se hundió con toda su dotación por culpa del temporal y que sitúan cerca de Barbate. Encontrar estos dos sería una satisfacción, y un homenaje a los marinos que perecieron allí.

-Hay un colectivo ciudadano que aspira a que en los terrenos del Instituto, donde ocurrió la gran explosión de 1947, se haga un museo conmemorativo.

-Sí, conocemos esa iniciativa ciudadana. De hecho todos los 18 de agosto, supervivientes vienen aquí a hacer un homenaje a las víctimas. Tenemos que considerar la parte histórica: el Instituto no fue donde explotó. Es decir, estaríamos también nosotros en la parte de los afectados, por lo cual seríamos de ese colectivo. Pero hoy en día esos terrenos sí son parte del Instituto, ahora están ahí. Por otro lado, es un recinto militar, con todos los inconvenientes que puede tener el funcionamiento de accesos a un Museo. Si fuera así, la Armada tendría la obligación de tener un horario, personal para poder enseñarlo... no es tan sencillo. Sería estudiable, pero no sería una acción fácil. Otra cosa es que si estuviera en otro sitio de la ciudad podríamos poner a su disposición los fondos que tenemos relacionados con la explosión. Lo que sí me parece una buena iniciativa, se me ocurre a bote pronto, es que en la zona puntual de la explosión, a lo mejor hacer un monumento que recuerde la memoria de la tragedia, al que los familiares pudieran acceder. Me parece más factible, y se podría abrir en determinadas fechas. Todo lo que sea el conocimiento de la historia me parece una gran iniciativa, pero el Museo...

El paso de palio que desde el pasado 7 de julio preside el altar mayor de la iglesia del Carmen está a solo unas horas de recorrer las calles de la ciudad. Los cofrades carmelitanos encaran ya las vísperas de la fiesta de su titular con unas intensas jornadas que culminarán con la procesión de la Virgen en la tarde de mañana, 16 de julio.

Este domingo será especialmente intenso en el Carmen. A primera hora de la mañana, la cofradía celebrará el tradicional rosario de la aurora que preside el Simpecado de la Virgen y que incluye visita a las monjas carmelitas de la plaza de Argüelles y un curioso recorrido por el paseo de la Alameda pegado al mar. Todo ello tendrá lugar a partir de las ocho de la mañana, recorriendo el rosario público la Alameda, Calderón de la Barca, Mina, Antonio López, Manuel Rancés y Argüelles para entrar en la iglesia del Corpus Christi y regresar luego por el interior de la Alameda; todo ello con el acompañamiento musical del coro de la hermandad, que interpretará un repertorio a base de sevillanas dedicadas a la Virgen del Carmen.

Por la tarde tendrá lugar el último día de la novena que el pasado sábado se iniciara, coincidiendo además con la función principal de la hermandad. Para ello, presidirá la celebración el obispo diocesano, Rafael Zornoza, que suele acudir al Carmen en esta jornada de vísperas y que este año relevará en el atril a Pedro José Rodríguez, párroco de San Juan Bautista en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache y persona encargada de la predicación de la novena de 2018. Los cultos de hoy se celebrarán a partir de las siete, con el rezo de vísperas, siendo la función (en la que interviene la coral de la Universidad de Cádiz) a las ocho.

Y ya por la noche, justo cuando los relojes marquen las doce en punto que dan inicio al día 16, la iglesia de la Alameda volverá a abrir sus puertas para que, en esta ocasión, se celebre el acto de felicitación a la Virgen. El delegado episcopal de Hermandades, Juan Enrique Sánchez (que es hermano del Carmen) será el encargado de pronunciar la felicitación de este año, en un guiño que la hermandad ha querido tener con la conmemoración del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de la diócesis a Cádiz.

Esta felicitación, en la que cantará también el coro del Carmen, dará paso a las celebraciones previstas para mañana, cuando la iglesia abrirá desde primeras horas para acoger, antes de la salida, las funciones religiosas de doce del mediodía y siete de la tarde. Será tras esta última misa cuando se ponga en la calle la procesión, que este año altera ligeramente su itinerario: Alameda Marqués de Comillas, Buenos Aires, Calderón de la Barca, Plaza de Mina, Antonio López, Isabel La Católica, Cristo de la Vera-Cruz, Plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego, San Pedro, San José, Ancha, Plaza de San Antonio, Zaragoza, Cervantes, Plaza del Mentidero, Bendición de Dios y Alameda Marqués de Comillas. Como es ya habitual en la jornada del 16 de julio, Manuel Ruiz Gené será el responsable de la cuadrilla de cargadores que porta el paso de palio y la banda de música de La Oliva de Salteras la encargada del acompañamiento de la Virgen del Carmen.

La Asociación para la Promoción del Puerto de la Bahía de Cádiz ha entregado el premio Gades-Port 2017 a Pedro de Frutos García, capitán marítimo de Cádiz y vicepresidente de la Autoridad Portuaria. La distinción fue entregada por el presidente de Gades-Port, Bernardino Copano, que aparece en la foto con el premiado.

La XVII edición de la Ruta del Tapeo de Cádiz 'Un Rosario de Tapas' arranca hoy organizada por la bodega Páez Morilla junto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, evento que se desarrollará del 15 de julio al 15 de agosto en la ciudad. Hasta 39 establecimientos hoteleros participan en esta edición y ofrecerán a un módico precio lo más representativo de la gastronomía gaditana.

La concejala delegada de Turismo, Laura Jiménez, ha destacado esta cita que "se ha convertido ya en una fecha señalada en el calendario no solo para gourmets si no para todos los gaditanos y gaditanas y visitantes".

Esta nueva edición, trae como novedad la tapa 'Una de pescaito', en homenaje a los grandes maestros del frito gaditano, además de competir por la distinción a la mejor Tapacai.

El sistema de participación consiste en visitar al menos cuatro establecimientos participantes de la Ruta y consumir alguna de sus tapas, para obtener el sello estampado en el pasaporte, los cuales se pueden adquirir en las Oficinas de Turismo de la ciudad.

El objetivo de esta ruta es ampliar la oferta turística, gastronómica y cultural de la ciudad, para divulgar las excelencias de la cocina gaditana y seleccionar la mejor tapa del año.