Despedido el coordinador de salvamento del servicio de playas de la empresa Cádiz 2000

Cádiz 2000 ha despedido al coordinador de salvamento y socorrismo del servicio de playas de esta empresa municipal. Según el comité de empresa de este servicio, el despido se ha hecho en base a unas graves acusaciones hacia este trabajador que "son inciertas por completo" y que Cádiz 2000 "en ningún caso las ha verificado con el comité, ni con otros compañeros ni con el propio afectado". De hecho, miembros del comité aseguran que tienen información que desmiente esas acusaciones.

Asimismo, lamentan que este trabajador "se ha visto cesado de pronto", avisado con solo 15 días de antelación y "sin darle la oportunidad de defenderse". Además, denuncian que la empresa no informó al comité del despido y que éste ha intentado ponerse en contacto con la empresa en varias ocasiones, "pero no ha querido atendernos". Dicen que Cádiz 2000 alegó que no está obligada a informar al comité sobre este despido, algo que sostienen que "es incierto".

Desde el comité de empresa manifiestan que las personas informantes de las faltas del coordinador de salvamento "han recibido durante todo el verano un trato de favor por parte de la empresa y de la persona que ejercía el papel de gerente, que no ha estado realizando sus funciones correctamente".

Según miembros del comité, "esto ha sido una caza de brujas: han aprovechado una serie de circunstancias que se han producido en la playa este verano para criminalizar a esta persona, pero muchas de las acusaciones son inciertas". Añaden que lo que ha ocurrido "es una injusticia, porque se trata de una persona muy implicada en su trabajo que ahora se encuentra en la calle, sin empleo, cuando llevaba muchísimos años trabajando". En su opinión, lo que ha sucedido es que "ha habido una mala gestión por parte de la empresa y quieren responsabilizar a esta persona".

Anuncian que tanto el trabajador como el comité de empresa tomarán medidas legales ante esta situación, y están recopilando toda la información "para demostrar que las acusaciones son inciertas y se ha hecho un despido como mínimo improcedente". Según el comité, la municipalización del servicio "se hizo a toda costa y la empresa que lo está gestionando parece que no está a la altura".

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han pedido prudencia ante este asunto que, indican, "se abordará de forma transparente en el consejo de administración de Cádiz 2000".

Por su parte, los tres grupos de la oposición con representación en el consejo de administración de la empresa solicitaron este miércoles una reunión urgente con este órgano para que se expliquen los motivos del despido del coordinador de salvamento, del que tanto PP como PSOE aseguran que se enteraron extraoficialmente, a través del comité de empresa y de los medios de comunicación.

Desde el PSOE señalan que si se han producido hechos y faltas tan graves como las que se denuncian, se deberían haber trasladado al consejo de administración de Cádiz 2000 con antelación "en aras de la transparencia y la buena gestión de la empresa". Mientras que desde el PP recuerdan que llevan un mes pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido en los servicios de emergencias de mayo a septiembre de 2019, "ya que solo fue atendido de manera completa nueve días en todo el verano". Y esperan que el despido del coordinador de salvamento "no sea una excusa del verdadero responsable, el presidente de Cádiz 2000, por su incompetencia en algo tan importante como la asistencia de urgencias en las playas a sus miles de usuarios".