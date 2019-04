Las cuentas no cuadran. Las estimaciones realizadas por el equipo de gobierno en relación al contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad no se corresponden con los costes actuales que ha presentado la empresa que hasta la fecha viene prestando ese servicio. En concreto, hay una diferencia de 1,6 millones de euros –que no es poco– entre una y otra documentación que poseen los concejales de la Corporación de cara al pleno que mañana tomará una decisión respecto al inicio de la licitación de este contrato.

El equipo de gobierno presentó esta semana una tabla de costes que estima un contrato de limpieza de 16.795.000 euros anuales. De ellos, 11.385.674,11 euros corresponderían al coste anual de personal.

No obstante, en la documentación se incorpora un informe realizado por la empresa Sufi Cointer en el que se detalla, uno a uno, el coste de cada uno de los trabajadores que actualmente forman la plantilla de la limpieza. Y a la cantidad resultante, 11.485.070,63 euros –apenas 100.000 euros de diferencia con respecto a la aportada por el equipo de gobierno–, suma Sufi Cointer otros 1.490.367,55 euros procedentes de otros conceptos retributivos de la plantilla como “festivos trabajados, ayuda escolar, seguro vida y accidente, servicios especiales de Carnaval, Semana Santa y otros, y sustitución de las vacaciones”.

Por tanto, hay una diferencia de 1.589.764,07 euros entre el coste que propone el Ayuntamiento y el que asegura que a día de hoy tiene la plantilla de limpieza la empresa prestataria del servicio.

Esta cifra, además, cobra relevancia si se tiene en cuenta el anuncio realizado por el equipo de gobierno de que con el nuevo contrato se amplían las horas de servicio que prestará la empresa que resulte adjudicataria de este servicio para los próximos diez años. A más horas de servicio, más coste salarial que se contradice con una propuesta donde el coste ya de por sí es inferior al que asegura la empresa actual.