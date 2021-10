Descubre por qué los millennials prefieren coches usados

Nos encontramos en una época en la conviven cinco generaciones; sin duda, un fenómeno muy interesante y que ha propiciado una serie de cambios de toda índole en la sociedad. Cada una se destaca por las vivencias en relación con su edad y por la visión de mundo que tienen. Así confluyen los baby boomer, la generación X, los millennials y los gen Z. Los millennials, en concreto, son las personas nacidas entre 1982 y 2001, aquellos jóvenes adultos que se encuentran en la etapa de emprender, adquirir su primer carro o casa y viajar por todo el mundo. Sin embargo, han sido los primeros que se han deslindado de las ideas tradicionales y presentan nuevas propuestas, más frescas, que se alejan de los patrones.

Los millennials y los coches

Un estudio llamado «Los Millennials al Volante» ha revelado que esta es la generación que más carros usados está adquiriendo. Y no es para menos, ya que el precio de los coches que están comprando, en el 66% de los casos, no supera los 25,000 dólares. Sin contar con que son personas que han vivido la innovación tecnológica en su máximo esplendor, la depreciación del trabajo y muchas de las crisis económicas, como la de 2008, y la vivida en el marco de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, su visión de vida consiste en invertir en experiencias. El sueño de la casa y la familia ha mermado, considerando estos como medios y no el fin. Por ello, se ha popularizado la idea de adquirir vehículos usados, porque les permiten proyectarse, gozar de comodidad, invertir sin sentirse estancados.

¿Por qué optan por coches de segunda mano?

Los millennials consideran que decantarse por un vehículo usado es la manera ideal de acceder a un excelente automóvil a un módico costo. Reduce las posibilidades de endeudamiento, así como el desgaste en procesos burocráticos. Además, recordemos que los «chicos del milenio» son una generación tecnológica, que ha dado lugar a la Revolución Industrial 4.0. Así que resulta más atractiva la idea de gestionar su compra en plataformas digitales como heycar, que les brindan la posibilidad de validar las opciones deseadas, leer las reseñas de los usuarios y efectuar el trámite desde la comodidad de su casa.

Adicionalmente, los jóvenes consideran que, al comprar el primer carro usado, se abren las puertas en un futuro cercano para adquirir un segundo vehículo. Ten en cuenta que muchos concesionarios reciben el primer carro como parte del pago. Y, desde luego, toman en cuenta el factor ecológico; apuestan por ideas verdes que detienen el consumismo al que estamos acostumbrados, ya que la industria automotriz es responsable de un gran porcentaje de la huella de carbono. Así que no sólo optarán por un coche usado como decisión amigable con el medio ambiente, sino que por aquel cuyas características supongan un mayor ahorro de recursos y expulse menos gases de efecto invernadero.

Las plataformas web son protagonistas

De modo que, tal como hemos señalado, los millennials son una generación que ha tenido acceso a la tecnología y las comunicaciones desde muy temprana edad y que, además de facilitar el proceso de transformación económica y social que vivimos, también han podido disfrutar de los numerosos avances y las ventajas considerables que ha traído consigo la gran autopista de la información, donde buscar, comparar y comprar es tan sencillo como teclear un término de búsqueda y apretar un botón. ¡Todo se puede comprar desde casa!

Tanto así que, en la actualidad, los millennials trabajan de forma remota o incluso haciendo uso de las redes, especialmente después de la pandemia. Por ello, puede resultar fuera de temporada el ir a un concesionario. Esto es lo que ha permitido el protagonismo adquirido por las plataformas web que apuestan por la compraventa de coches usados.

¡Conoce Heycar!

