Derrumbe del techo en Las Esclavas: ¿Qué es el colapso de un edificio?

El derrumbe total del techo de la iglesia del colegio de las Esclavas ha podido ser por varias causas que aún no se han determinado, según fuentes municipales. Y aunque aún es necesario hacer un estudio en profundidad que esclarezca qué ha ocurrido y cuáles han sido los motivos que lo han originado, ¿Qué significa este proceso de derrumbe o colapso?

Existen varias razones por las que se puede colapsar un edificio que pueden ir desde irregularidades en el diseño, una insuficiente capacidad de carga o la poca resistencia al agrietamiento de estructuras.

Según fuentes expertas consultadas, un edificio se calcula por unas cargas teóricas en función del uso. Se suele calcular en función del material, de modo que si es hormigón armado debe establecerse la combinación entre el acero y el hormigón "porque el acero tiene una función de tracción de la que carece el hormigón". Y si son vigas de acero pues, igualmente, se calcula la carga y con la resistencia del acero se determina qué tipología de vigas hay que instalar y el canto de las mismas.

En el caso de la iglesia de las Esclavas, que estaba siendo sometido a una ITE -que es un procedimiento obligatorio en edificios de más de 50 años de su construcción-, parece que tiene un techo formado por unas cerchas metálicas, y las causas del colapso pueden ser múltiples.

Entre ellas, "el agotamiento del material, que puede ser el deterioro del acero debido a causas externas como la oxidación; aumento de cargas en el forjado debido a un peso no previsto en el proyecto inicial, etc", lo que provoca que con el tiempo alcance el estado límite de rotura, que se produce tras la flexión del acero. Para saberlo es necesario un estudio patológico en profundidad.

Sí que es cierto que "el acero suele avisar" porque se producen grietas por el movimiento, sobre todo en escayolas o materiales cerámicos. Es decir, "antes de colapsar va flectando, el acero tiende a curvarse, no es instantáneo, hay un proceso, pero depende del material, y si hay un falso techo puede no que no se haya visto hasta que se realizan las catas". De ahí la importancia de las ITE en estos edificios con cierto tiempo de construcción.

Recordar que padres y madres del alumnado recibieron este miércoles un escrito de la dirección del centro donde se les informaba de que la iglesia, que permanecía cerrada desde el 1 de septiembre, estaba siendo sometida a la Inspección de Edificios y que era necesario realizar obras. Por tal motivo, el arquitecto municipal había recomendado a la dirección dejar sin uso las clases colindantes a la iglesia, razón por la cual este miércoles se cambiaron algunas clases de Primaria y de optativas de ESO y Bachillerato.