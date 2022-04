Derechos Humanos manifiesta su "tremenda inquietud" por la "contramanifestación" de Vox en Cádiz

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha manifestado a través de un comunicado su "profunda inquietud" ante la "contramanifestación" convocada por Vox en Cádiz para el próximo 1º de Mayo, con presencia de su presidente nacional, Santiago Abascal, y ha alertado del "crecimiento de la ultraderecha y su influencia cada vez mayor en las clases populares".

Derechos Humanos lamenta la "división sindical" de cara al próximo domingo, pero llama a participar en las movilizaciones obreras y de clase este 1º de Mayo. En Cádiz hay previstas dos movilizaciones: Una convocada por los sindcatos mayoritarios CCOO y UGT, que partirá de la Plaza de Asdrúbal hacia el Ayuntamiento, y otra convocada por la Confluencia Sindical, conformada por sindicatos como la Coordinadora Trabajadores del Metal (CTM), Ustea, SAT, Autonomía Obrera, y CNT. que arrancará desde San Severiano.

Hasta cuatro manifestaciones recorrieron las calles de Cádiz el año pasado."En 2021, ante la división de las movilizaciones del 1º de Mayo, 32 colectivos gaditanos transmitíamos a las organizaciones sindicales la enorme desazón que nos produce la recurrente división sindical visible en cada una las movilizaciones laborales y sociales que se producen en nuestra provincia. Y de forma especial el 1º de Mayo", dice la Apdha en su comunicado.

"Esa desazón y preocupación no fue acogida. Y es lamentable, porque en estosmomentos vivimos una situación extraordinariamente preocupante. Situación que no hace falta que reiteremos porque es de sobra conocida: el paro galopante, laprecariedad absoluta en el empleo, los ERES, el crecimiento de la pobreza y ladesigualdad, el cierre de empresas, la privatización de los servicios, eldesmantelamiento del sector público… Un cúmulo de realidades terribles que no son sino una sangrante violación de los derechos humanos", sostiene el colectivo.

"A ello se suma la falta de suficientes políticas de las administraciones para revertir esta situación, que es parte de la ofensiva capitalista contra la gente trabajadora, y a la que se supeditan los poderes públicos. Tampoco parece necesario señalar la tremenda inquietud que nos produce el crecimiento de la ultraderecha y su nada despreciable influencia entre las clases populares. La convocatoria en Cádiz de una contramanifestación este 1º de Mayo da muestra de ello", argumenta la Apdha.

"Podemos entender los diferentes planteamientos y estrategias que tienen lasorganizaciones sindicales, pero no nos parece lógico que ante esta grave situación que vive la gente trabajadora y los sectores más populares, y que exigiría una movilización masiva y con la más amplia participación, los sindicatos gaditanos no sean capaces de encontrar puntos de acuerdo suficientes para que esa movilización se produzca unitariamente", añaden desde la asociación.

"Por parte de la Apdha, ante todo ello, no podemos sino llamar a la participación en las movilizaciones obreras y de clase este 1º de Mayo", concluye el comunicado.