Derechos Humanos pide no devolver a la calle a los usuarios de Elcano

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha realizado un llamamiento para que no vuelvan a la calle las personas sin hogar de la capital gaditana que durante el confinamiento han sido atendidos en el centro náutico Elcano, habilitado durante el periodo duro del estado de alarma como albergue para evitar que este colectivo permaneciera en las calles. En un comunicado, Derechos Humanos alaba el trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Cádiz, pero apuesta también por continuar con lo conseguido hasta ahora para sacar a estas personas de la exclusión social en la que se encuentran metidos actualmente.

“Al parecer –explica el comunicado–, no todas las personas actualmente en alojamiento municipal van a poder ser realojadas al terminar el confinamiento, y volverán a su situación anterior, a la que no podemos llamar normalidad, pues vivir sin un techo no puede considerarse nunca normal, es una situación de clara emergencia social sobre la que una sociedad como la nuestra, debe actuar, so pena de sufrir un enorme menoscabo moral como individuos y como sociedad”.

“Esto conlleva unas importantes inversiones económicas, sin duda, pero nuestra sociedad, derrochadora en extremo, puede sin duda encontrarlas si realmente se redistribuye la riqueza de manera más justa, se priorizan las necesidades y se trabaja desde esta óptica. Es una tarea que implica a todas las administraciones: locales, autonómicas, nacionales e incluso europeas.

Derechos Humanos destaca el trabajo realizado hasta ahora en Elcano por el Ayuntamiento, la Fundación Atenea y Protección Civil: “Se ha trabajado, empleando palabras de la coordinadora de la Fundación, con dignidad, profesionalidad, cariño y esperanza, consiguiendo, en este tiempo de confinamiento, un avance muy importante hacia la integración social de estas personas, incrementando su autoestima y autonomía y sacando a bastantes de su situación anterior al ayudarlas a reorganizar su vida”.