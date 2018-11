Críticas al Gobierno local por no haber cedido aún los depósitos de tabaco a la Junta

La conversión de los antiguos depósitos de tabacalera en Ciudad de la Justicia avanza pero, para algunos profesionales, lo hace a un ritmo menor al deseado. José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, quiso expresar su queja por la demora en algunos de los trámites necesarios.

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz quiso dejar claro que “hago esta crítica como Colegio Oficial de Graduados Sociales, no en calidad de concejal de la oposición”. Y a continuación disparó. “En la fecha en que estamos el equipo de Gobierno aún no ha llevado al Pleno la cesión de los terrenos de los depósitos de tabacalera para su adaptación en Ciudad de la Justicia”.

"La Junta todavía no tiene un documento de trabajo"

Según el presidente del colegio oficial la Junta de Andalucía no tiene aún en su poder “un documento sobre el que puedan ir trabajando. Es imposible ponerte a diseñar un proyecto así sin saber exactamente el espacio que te van a ceder. Estamos muy preocupados porque no sabemos nada y esta demora es desesperante, sobre todo después de la cantidad de años que llevamos esperando”.

Fernández afirmó que el equipo de gobierno debe llevar cuanto antes al Pleno el número de parcelas de los depósitos que van a pasar a manos de la Junta. “Hasta la fecha, según me consta, los técnicos de la administración autonómica tienen en su poder una serie de documentos pero no tienen nada que ver con lo que necesitan”.Pone hincapié en que hasta el momento “sólo tenemos palabras, pero no existe una cesión oficial de los terrenos, y eso lo considero una negligencia del equipo de gobierno. Esa cesión tiene que ir al Pleno para que siga los trámites oportunos".

"No existe una cesión oficial de esos terrenos"

"Llevamos meses reclamando que este paso previo pase por el Pleno municipal pero no hay manera. No están haciendo nada de eso, y nosotros, como colegio oficial, estamos tremendamente molestos”, añade.

La Junta de Andalucía ha prometido afrontar la transformación de parte de los depósitos de tabacalera en Ciudad de la Justicia una vez les cedan el suelo.-