Deportes de alto riesgo

En la entrada a Cádiz por el puente León de Carranza, a la derecha, es fácil reconocer el complejo deportivo Puerto Elcano. Este polideportivo cuenta con instalaciones deportivas de todos los tipos. Aparte de las relacionadas con la náutica, también cuenta con pistas de pádel, baloncesto, atletismo o fútbol.

Y es que, estas instalaciones son utilizadas por cientos de jóvenes gaditanos que juegan y entrenan durante todo el año con sus equipos. Acompañados en la mayoría de los casos por sus padres, los benjamines, alevines, juveniles o cadetes juegan al fútbol cada tarde en estas pistas de fútbol 7, que, desde hace ya algún tiempo, vienen siendo objeto de discordia entre los adultos que pasan por allí o que llevan a sus hijos o nietos a practicar cada tarde.

"Cualquier campo de cualquier pueblo le da mil vueltas al nuestro, siendo de la capital"

Lo cierto es que, dando una vuelta por el polideportivo, es notable el desgaste de las pistas de fútbol, así como de la pista de atletismo o de las papeleras y farolas que tiene el recinto; "sólo queda un foco en pie, y no funciona", comenta una madre.

Yolanda lleva a su hijo a que entrene todos los días, y asegura que las instalaciones están totalmente desfasadas. Le indigna también que dónde antes tenían un sitio habilitado para estacionar los coches (a escasos metros de la puerta), ahora hay un carril bici. Esto que hace que los padres tengan problemas para encontrar aparcamientos, y que tengan que dejar a sus hijos en la misma glorieta que hay en la entrada al recinto, haciendo que "el venir hasta aquí no sea tarea fácil".

A la crítica de Yolanda por esta situación, se le unen la de muchos más padres. Jonathan también va todas las tardes a ver el entrenamiento de su hijo. Es claro a la hora de opinar sobre el estado del equipamiento: "De vergüenza". Su principal reproche es que los chicos no tengan duchas utilizables en los vestuarios. Cuenta como la temporada pasada, un equipo de La Línea de la Concepción vino a jugar la fase final del campeonato a Elcano y, al finalizar el partido, tuvieron que llevar al conjunto rival a que se duchase en los vestuarios del puerto deportivo.

Esta anécdota es complementaria al hecho de que, cuando estos padres van a campos de otras localidades, dicen volverse a casa con la boca abierta. "Sólo tienes que pasarte por otros campos de la provincia", dice Antonio, abuelo de un benjamín. "Vamos a El Puerto, Chiclana, Puerto Real... Cualquier campo de cualquier pueblo le de da mil vueltas al nuestro, siendo de la capital".

Jonathan coincide con Antonio al decir que, cuando sus pequeños juegan de visitantes y toca visitar campos de otros pueblos, no tiene comparación con el suyo. "Buenas instalaciones, campo bien cuidado... Además tienen una cantina dónde descansar y tomar algo". Jonathan hace hincapié en esto último porque en Elcano no cuentan con bar, pero sí con cinco máquinas expendedoras que apenas funcionan.

La indignación es general. Sobre todo cuando ya le hicieron saber al Gobierno Local los desperfectos del complejo deportivo y, según los padres, éstos no han hecho nada al respecto. "Desde el Ayuntamiento nos prometieron que iban a arreglarlo todo y solucionar el problema para antes de que comience la temporada. Pero ya estamos en septiembre y aquí no ha cambiado nada", afirma Yolanda.

Ya son varias personas las que siguen recriminando a boca llena el estado en el que se encuentra Elcano, que "se cae a pedazos", según otra madre. Dentro del edificio del complejo los vestuarios también cuentan con desperfectos. Las duchas no funcionan, y eso hace muy incómodo el hacer deporte allí. Comenta un joven que acompaña a otro benjamín que "la gente prefiere no alquilar pistas aquí, por el tema de las duchas". Los cuartos de baño no se quedan atrás. En la misma entrada hay cuatro retretes, de los cuales dos, tienen un letrero con la frase "Fuera de servicio". Un conjunto de problemas que aumenta el enfado de los padres. Pero lo que más les irrita es el estado de los propios campos, dónde se hace el deporte.

El complejo cuenta con tres campos de fútbol de césped artificial. En estas categorías del fútbol, y en zonas dónde el cuidado de la hierba natural es muy difícil y costosa, es muy común encontrar muchos campos de esta superficie. Y aunque esté hecho de fibras sintéticas para dar un aspecto de césped natural, estos terrenos de juego también requieren cuidados y atenciones especiales. No es el caso de los que hay cerca de la Zona Franca. Campos desconchados, secos, con boquetes en casi todas partes, mal arreglados con parches... Así se encuentran los de Elcano.

Este tipo de superficies requieren limpieza periódica, así como regado con agua (más ocasionalmente), y uso de productos químicos para su correcto estado. Y por lo que a primera vista parece, y como afirma bromeando otro padre "este no lo han regado desde que lo pusieron".