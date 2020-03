Cultura baraja quedarse con las murallas para agilizar su reforma

Durante varias semanas el Ayuntamiento cortó el paso en la trasera del colegio del Campo del Sur , ante el temor a los desprendimientos en la muralla. Tras un requerimiento de la Junta, Costas indicó que, por el momento, no existe peligro en esta zona.

Todo ello se quiere solucionar, o por lo menos mitigar en parte, con la inclusión de todas las fortificaciones en manos del Ministerio de Cultura . Más allá de que Costas no tiene entre sus funciones el arreglo de las murallas ni aquí ni en ningún otro punto del país, el cambio permitiría agilizar los proyectos de restauración y reforma que están pendientes.

El deterioro que sufre ya una parte importante de las murallas ha alertado a Medio Ambiente, que no tiene una partida específica para este tipo de actuaciones y que, hasta ahora, ha incluido fondos gracias a la presión que se ha realizado desde la Demarcación de Costas de Cádiz , que hace cinco años elaboró un ambicioso Plan para la recuperación de este legado histórico.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha sentado con el Ministerio de Cultura para hablar sobre el futuro de las murallas de Cádiz . A pesar de la protección cultural que tienen las fortificaciones, la propiedad de esta depende de Medio Ambiente que, sin embargo, no tiene entre sus funciones el mantenimiento de estos equipamientos.

Las claves de las fortificaciones gaditanas

El eterno problema del castillo de San Sebastián

El futuro del castillo de San Sebastián es una de las grandes incógnitas del maltratado patrimonio gaditano. Desde 2015 no se ha invertido ni un euro en la recuperación de esta inmensa fortificación, un auténtico lujo para la ciudad, que no ha sabido ver su potencial cultural y turístico. Propiedad del Estado, el Ayuntamiento ha rechazado asumir la gestión del equipamiento hasta que no se hayan realizado las necesarias obras de restauración en el mismo, cifradas en varias decenas de millones de euros, teniendo en cuenta todo lo que se dejó de hacer tras los fastos del Bicentenario.

La reclamación de Kichi no atendida por el Gobierno

Hace ahora un año, el alcalde de Cádiz, José María González, aprovechó la visita a Cádiz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle una implicación clara del Estado en la recuperación de las murallas de la ciudad. Le pidió un plan urgente en el que no se escatimasen gastos, destacando la relevancia histórica de las fortificaciones de Cádiz.

El abandono público a la historia de Cádiz

El estado de las fortificaciones exteriores de la ciudad es un ejemplo más del abandono en el que se encuentra buena parte del patrimonio histórico de la ciudad, responsabilidad de las tres administraciones. Si el Campo del Sur y los castillos ofrecen un estado lamentable, la degradación del frente de la Puerta de Tierra ha ido en aumento en los últimos cinco años. Junto a ello, restos de relevancia fundamental como los del Teatro Romano tampoco reciben las aportaciones necesarias a pesar de la relevancia que tiene en la historia de España. Por todo ello no cabe extrañarse por el estado del yacimiento de la Casa del Obispo, el abandono de la expansión del Museo de Cádiz o el olvido en el que están, entre otros edificio, el convento de Santa María.