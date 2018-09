C's recuerda que el acuerdo sobre los pliegos del IMD fue unánime

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, salió ayer al paso de las acusaciones realizadas por el equipo de Gobierno en relación a los pliegos de contratación de servicios del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para recordarle que las decisiones sobre este asunto se tomaron por unanimidad.

Según apuntó en una nota de prensa Pérez Dorao, que es miembro del Consejo Rector del IMD, "los trabajos de la comisión paritaria constituida para definir los contratos que habrán de sacarse a licitación culminaron hace ya más de dos meses con un acuerdo unánime de todos los integrantes, incluido el representante de Podemos. En dicho acuerdo se decidió que serían cinco los pliegos que se someterían a licitación para cubrir todas las necesidades del instituto municipal".

Este tema no está en el orden del día del Consejo Rector del próximo miércoles

Ante esto, Pérez Dorao señaló que, desde que se alcanzó el acuerdo unánime, los grupos de la oposición están a la espera de que el alcalde, José María González, convoque al Consejo Rector para aprobar los pliegos. Por ello, el concejal de la formación naranja manifestó que, "sin embargo, el Consejo Rector ha sido convocado para el próximo miércoles sin incluir en el orden del día la cuestión de los contratos de servicios".

Para el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de la capital gaditana, la razón por la que no se ha incluido en el orden del día el asunto relativo a los pliegos de servicios es que los miembros del equipo de Gobierno han cambiado de opinión y discrepan ahora del acuerdo alcanzado, con el voto a favor del concejal de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos. "No tiene sentido que se vuelva a reunir a la comisión paritaria. Ya lo hizo en su día y se acordó por unanimidad que saldrían cinco pliegos diferentes. Ahora lo que procede es ejecutar el acuerdo unánime alcanzado, lo que corresponde al alcalde, que es quien tiene la competencia de convocar al Consejo Rector y componer el orden del día. El responsable del retraso no es, por tanto, la oposición, sino el propio alcalde", concluyó.