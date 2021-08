Cs exige que se tomen medidas para acabar con el caos circulatorio en Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado soluciones urgentes para evitar el caos circulatorio que está sufriendo el centro de la ciudad, especialmente en los alrededores de la plaza de San Antonio.

En este sentido, la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha afirmado que “la política de imposición que está ejerciendo el señor Vila, con el visto bueno del señor alcalde, está provocando continuos atascos en la plaza de San Antonio y en todo su entorno por el cierre al tráfico de la calle Veedor”.

La edil de la formación naranja ha explicado que dicha vía “es la salida natural del parking de San Antonio, por lo que se eliminaría el tráfico que colapsa esta zona al buscar la salida por la calle Zaragoza”. Sobre este aspecto, Fidalgo ha comentado que al cerrar al tráfico la calle Veedor los vehículos deben hacer un recorrido más largo, “lo que se traduce en más contaminación ambiental y acústica, sin olvidarnos de que, además, perjudica a los negocios de esta plaza por las continuas molestias que se producen, que serían mucho menores si se realizara una gestión racional del tráfico en la ciudad, algo que no sucede en la actualidad, ya que el señor Vila actúa por impulsos para intentar demostrar que está haciendo algo por la ciudad y para contentar a ciertos colectivos que le rodean”.

La concejala de Ciudadanos ha insistido en que este problema se lleva arrastrando desde que el equipo de gobierno decidió peatonalizar la calle Veedor, por lo que hasta en dos ocasiones el grupo municipal ha preguntado en el Pleno sobre este asunto, sin obtener a día de hoy respuesta alguna. “Esta forma de actuar es una seña de identidad de la política de Martín Vila, ya que empieza la casa por el tejado e impone sacrificios a vecinos y vecinas y visitantes sin ofrecer alternativas y, por supuesto, sin hacer previamente los deberes que le corresponden”, ha señalado. Fidalgo ha explicado sobre la movilidad que se debería haber comenzado con un contrato de transporte público eficiente, con líneas que conecten mejor a la ciudad y con mayores frecuencias y horarios nocturnos en los meses estivales para no colocar a comerciantes y hosteleros en una clara desventaja competitiva respecto a otras ciudades de la provincia, aparcamientos disuasorios a precios asequibles y autobuses lanzadera.

“Esto nos demuestra que este equipo de gobierno no tiene una idea coherente de peatonalización”, ha indicado, a lo que ha añadido que “esto es una muestra más de que este concejal toma decisiones sin tener en cuenta los perjuicios que se pueden ocasionar a la ciudadanía”.

Por otro lado, Fidalgo ha criticado que la idea de colocar paneles informativos a la entrada de la ciudad indicando la situación de cada parking no es más que “otra absurda estrategia que lo que quiere hacer es inhibir al visitante. El concejal de Movilidad no puede excusarse en decir que hay que restringir el acceso al casco histórico cuando no existen bolsas de aparcamiento y un transporte público eficaz. Los visitantes seguirán empleando el coche para llegar a Cádiz, por lo que urge tomar medidas alternativas”. "Si un visitante llega a Cádiz con su coche y lo primero que ve es que no hay hueco para aparcar, lo que hará será darse la vuelta e irse a otra localidad", ha aseverado Fidalgo, a lo que ha sumado que, "con esta estrategia, el señor Vila parece empeñado en perjudicar al turismo, la hostelería y el comercio de la ciudad, los tres sectores que actualmente tiran de la economía. Cuando estos se queden sin clientes, lo lamentaremos profundamente y seguramente que se buscarán enemigos en el exterior en vez de revisar los errores cometidos y las continuas trabas que se están poniendo”.

Con todo, la edil de Ciudadanos ha reclamado la necesidad de que “se haga un planteamiento global de la situación de la movilidad en la ciudad en vez de que se sigan realizando continuos parches que solo vienen a aumentar los problemas de circulación y aparcamiento de la ciudad. Esta es la única manera de atajar estos problemas y no los impulsos con los que trabaja el señor Vila, que están ocasionando que, en vez de arreglar los puntos negros del tráfico en Cádiz, estos aumenten, con los perjuicios que están provocando tanto a la ciudadanía como a la economía de la ciudad”. “Mientras que solo siga escuchando a los colectivos afines, los problemas no se van a solucionar. Cambios tan importantes necesitan de un trabajo concienzudo en el que se tenga en cuenta a todas las voces, y no solo los intereses de unos pocos que quieren imponer al resto un modelo de ciudad que no es viable”, ha remarcado, a lo que ha añadido para finalizar que "la sostenibilidad por la que Ciudadanos aboga exige un equilibrio entre la defensa del medio ambiente, la cohesión social y la economía local".