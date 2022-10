Cs llevará al Pleno varias iniciativas sobre el barrio de Cortadura

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado en el próximo Pleno, que se celebrará el próximo viernes 28 de octubre, a raíz de una reunión que mantuvieron en la tarde del pasado martes las concejalas Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo con vecinos y representantes de la AVV de Cortadura, varias iniciativas a petición de las vecinos del barrio para que se actúe en el mantenimiento de las pistas deportivas y del parque anexo de este barrio de extramuros, y que se adecente la fachada de la lonja municipal, además de un ruego para que se instalen bancos en la avenida Ciudad de La Coruña a fin de que puedan ser usado por los vecinos de avanzada edad. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha explicado sobre el encuentro con la entidad vecinal que "ha sido una nueva toma de contacto muy positiva ya que nos permite tomar el pulso a los barrios de la ciudad, más si cabe en una zona como esta, que parece estar apartada de la ciudad por la poca atención que le presta el equipo de gobierno, por lo que es muy importante conocer sus reivindicaciones para llevarlas al Pleno municipal".

En este sentido, Valverde ha señalado que "una vez más hemos podido comprobar de mano de los dirigentes vecinales el deterioro y el abandono que están sufriendo los barrios de la ciudad ante la desidia de un Gobierno municipal que no atiende a sus reclamaciones y que no sabe escuchar a las entidades vecinales". En este caso concreto, la edil ha indicado que "al estar situado justo en la entrada de la ciudad y en una zona que no es de mucho tránsito, parece que este Ayuntamiento se ha olvidado de que estos vecinos también existen y que necesitan que su barrio se encuentre en unas condiciones dignas". Por este motivo, el grupo municipal ha presentado una batería de iniciativas al Pleno en la que recogen las diferentes propuestas y demandas vecinales y cuestionan sobre los planes que tiene el Consistorio sobre este barrio para su revitalización.

Así, uno de los aspectos que más preocupan a los vecinos de Cortadura es el estado de mantenimiento en el que se encuentra el barrio. "En nuestra visita por el barrio pudimos comprobar, entre otros asuntos, el deficiente estado de la lonja municipal, que da un aspecto de abandono a la zona, la falta de interés por parte del Ayuntamiento sobre la pista deportiva, un espacio con mucha actividad con un grave déficit de mantenimiento y de iluminación que puede resultar incluso peligroso, y hay medidas de seguridad que urge adoptar en esa pista". Por otro lado, Valverde ha hecho hincapié en el bienestar y seguridad de los vecinos y solicitará a través del Pleno "la reposición de farolas, bancos y papeleras, la revisión del estado del arbolado y la adopción de medidas que garantice la accesibilidad al parque de Cortadura, anexo a la pista deportiva, ya que el mal estado del suelo y su falta de mantenimiento suponen una barrera para las personas de movilidad reducida y pueden conllevar riesgos para los vecinos".

Para concluir, Valverde ha hecho hincapié en que en la visita del grupo municipal "una vez más los representantes de la asociación y los vecinos pusieron el foco en el deterioro que presenta el barrio y en la falta de interés del equipo de gobierno en materia tan vitales como la limpieza, la iluminación, la revisión del estado de los árboles o la reposición y mantenimiento del mobiliario urbano a fin de que la ocupación y el uso de los espacios públicos peatonales por parte de los vecinos de este barrio no sea solo un lema sin contenido". La portavoz ha finalizado recordando que su grupo municipal "seguirá canalizando las demandas de los vecinos barrio por barrio dando voz a los mismos y facilitando así su participación en la gestión del Consistorio para suplir el aislamiento y la falta de interés del equipo de gobierno".