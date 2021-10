Cs lleva al Pleno el fomento del ajedrez

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz defenderá en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el viernes 29 de octubre, una propuesta relativa a instar al equipo de gobierno a apoyar y fomentar el ajedrez como juego, deporte, herramienta terapéutica y herramienta educativa. En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha explicado que el ajedrez es probablemente el juego más popular del mundo, pero trasciende con mucho el terreno de lo meramente lúdico ya que "exige un ejercicio intelectual y, adicionalmente, constituye una herramienta pedagógica cuyos beneficios han sido avalados por la comunidad educativa, no solamente por contribuir al desarrollo de la memoria, la visión espacial y fomentar el pensamiento creativo y lógico-matemático, sino por desarrollar también capacidades como la tolerancia a la frustración – el aprendizaje se basa en el error -, la empatía – la estrategia exige ponerse continuamente en la mentalidad del contrario -, la toma de decisiones o la planificación".

Valverde ha continuado argumentando que "entendemos que la faceta deportiva compete al IMD, que siempre ha hecho patente su voluntad de apoyar el desarrollo y la difusión de deportes minoritarios y que puede organizar y alojar torneo", a lo que ha añadido que "también consideramos que se puede ir más allá a fin de divulgar la práctica del ajedrez, muy especialmente entre la juventud, como por ejemplo con la organización de exhibiciones y torneos en espacios municipales y en la calle, o con la inclusión de jornadas que muestren la historia del ajedrez, el ajedrez como arte y en el arte, y el ajedrez en la literatura, entre otros aspectos". Por este motivo, la propuesta de Ciudadanos recoge otras medidas como la promoción del ajedrez en los centros públicos, en coordinación con la Consejería de Educación y Deporte, ofertar cursos en la Casa de la Juventud, incluir en la programación de Onda Cádiz espacios sobre el ajedrez, incluir el ajedrez en espacios sociosanitarios y en la Fundación de la Mujer o buscar alojamiento en espacios municipales a las asociaciones que así lo soliciten.

La portavoz de Cs ha afirmado que en Andalucía viene desarrollándose "el Programa AulaDjaque, un proyecto ofertado por la Consejería de Educación para dar a conocer los beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito escolar. Su éxito ha crecido exponencialmente al conseguir la adhesión de los centros escolares y se ha revelado como una herramienta educativa eficaz que mejora el rendimiento académico y contribuye a desarrollar habilidades adicionales". En este sentido, la concejala ha continuado explicando que "en Cádiz existen numerosos centros educativos adheridos a este programa. No obstante, creemos que el ajedrez también puede ser abordado desde las competencias locales y fomentado desde un punto de vista transversal, no solamente en su faceta educativa, sino también como deporte minoritario y como actividad de ocio alternativa no competitiva. Cualquier iniciativa, en todo caso, deberá apoyarse en el conocimiento de la Delegación Gaditana de Ajedrez y de las asociaciones locales Ánfora, Costa Fenicia y Alfil Invidente, esta última especialmente meritoria e interesante por fomentar el ajedrez inclusivo, en concreto, para las personas con deficiencia visual".

Para concluir, Valverde ha apuntado que, "frente a debates estériles, pretendemos realizar propuestas constructivas que apuesten por la racionalidad y el ejercicio intelectual frente a la demagogia y a la emocionalidad. Pretendemos fomentar el sentido crítico y el trabajo intelectual y mental, y en esta batería de propuestas se enmarca la de recordar que el ajedrez es mucho más que un juego y que fomenta habilidades mentales en desuso". Por todo ello, la portavoz ha recalcado que "instamos al equipo de gobierno a adoptar medidas de apoyo al ajedrez en su faceta deportiva, educativa y lúdica, con adopción de medidas transversales de fomento del mismo y a continuar dando cumplimiento al acuerdo plenario unánime aprobado el 26 de enero de 2018 a propuesta del grupo municipal de Ciudadanos y que se extienda a un mayor número de barrios la instalación de mobiliario urbano para la práctica del ajedrez".