Cs lamenta la “falta de diálogo” del equipo de gobierno con los vecinos de Marianista Cubillo

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado la “falta de diálogo” que mantiene el equipo de gobierno con los miembros de la AVV San José Playa a causa de su proyecto de peatonalización de la calle Marianista Cubillo. La concejal Carmen Fidalgo ha asegurado que “se demuestra una vez más que tanto el alcalde, José María González, como el concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, no creen realmente en la participación ciudadana a menos que les den la razón en sus ideas, aunque eso suponga tener a todo un vecindario en contra por los perjuicios que va a suponer la eliminación del tráfico”. Fidalgo ha resaltado que, “a pesar de haber pedido los vecinos amparo al Defensor del Pueblo para mediar en este conflicto, aún no se ha producido ninguna reunión con el señor Vila, lo que demuestra la incapacidad que tiene para llegar a acuerdos con las partes afectadas, creándose un problema en donde no lo había”.

La edil ha recordado que “el pasado mes de julio se aprobó en el Pleno municipal una moción de Ciudadanos en la que se instaba al equipo de gobierno a que se llegara a un consenso con los vecinos de esta vía sobre su intención de peatonalizarla, pero hemos comprobado que no han sido capaces de reunirse con ellos, a pesar de que se están manifestando con asiduidad para paralizar este proyecto”. Así, Fidalgo ha remarcado que, “en las reuniones que hemos tenido con los representantes de la AVV San José Playa, hemos comprobado que han hecho un buen trabajo con propuestas realizables y coherentes para minimizar el impacto que tendría la peatonalización de esta calle, que afecta a un buen número de personas mayores, por lo que necesitan en muchos casos de un vehículo para poder desplazarse”.

La concejal de la formación naranja ha reseñado que “actuaciones como la ampliación de las aceras, la limitación de la velocidad con badenes o la limitación del tráfico en las horas de entrada y salida al IES Drago, entre otras, son medidas realizables para contentar a todas las partes. Sin embargo, la cerrazón con la que actúa el señor Vila, con el beneplácito del señor alcalde, que solo interviene cuando los problemas afectan a su barrio, hace que ninguna de estas ideas se tenga en cuenta, por lo que el proyecto sigue adelante sin existir el más mínimo consenso”.

Críticas contra el subdelegado del Gobierno

Fidalgo también ha denunciado las restricciones que el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, está imponiendo a los vecinos de la calle Marianista Cubillo en sus concentraciones, ya que en sus protestas se les ha limitado el uso de megafonía o la utilización del mobiliario urbano para colocar pancartas. “Es la primera vez que vemos que se limita una manifestación de tal forma, cuando cada vez que se convoca una protesta en la ciudad se da vía libre para ello. Nos parece muy sorprendente la actitud del señor Pacheco con unos vecinos que lo único que piden es diálogo y que se respeten sus derechos”, ha manifestado. Para finalizar, la concejal de Cs ha rogado al equipo de gobierno que “cumpla con los mandatos del Pleno municipal y dialogue con los vecinos para conseguir un proyecto participado de verdad en la calle Marianista Cubillo en vez de seguir imponiendo cambios en las calles que los vecinos, que son quienes viven ellas, no quieren y que solo vienen a perjudicarles. Parece mentira que el supuesto gobierno del pueblo no sea capaz de escuchar a su pueblo en sus reivindicaciones”.