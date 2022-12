Cs solicita hoy al Pleno la inmediata reparación y restauración de la Alameda, en Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz pedirá al equipo de gobierno en el Pleno que se celebrará mañana jueves 22 de diciembre que acometa de inmediato la reparación y restauración integral de la Alameda. Para la portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, la situación actual de este paseo “constituye un ejemplo elocuente de los casi ocho años de abandono del patrimonio de la ciudad y del nulo interés del aún alcalde por el mantenimiento de los espacios más característicos, además, por supuesto, del flagrante incumplimiento de los acuerdos plenarios, por los que no se siente concernido”.

Según la edil de la formación naranja, la Alameda es un “símbolo de nuestra ciudad y un espacio emblemático que alcanzó hace años un grado de deterioro y degradación que obligaba a una actuación de urgencia, en contraste con la más absoluta desatención por el gobierno municipal. Carece de justificación alguna que no se haya diseñado ni ejecutado el plan comprometido, pero más aún que se vaya reclamando a otras administraciones la restauración patrimonial de murallas y fortificaciones sin atender mínimamente al patrimonio histórico urbano”.



En diciembre de 2019, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una propuesta de Cs que instaba al equipo de gobierno ejecutar un plan de restauración integral de la entonces denominada Alameda Apodaca de Cádiz, un jardín cuya última restauración integral data de 1983. Esta moción se debatió debido a que el deterioro del paseo, que está incluido en el catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en 2004 como de interés cultural, era ya notable en la fecha de su aprobación. En este sentido, Valverde ha incidido en que “el apoyo unánime a esta moción no se ha traducido en una mejora del espacio, al que en los últimos años apenas se ha dedicado otra atención que la del cambio de denominaciones y la actual restauración del monumento al marqués de Comillas, cuyo nombre se ha eliminado paradójicamente del espacio que lo contiene”. “Este alcalde nos tiene acostumbrados a hacer caso omiso a los acuerdos plenarios. Es incomprensible que, incumpliendo acuerdos plenarios que él mismo apoyó, continúe permitiendo la destrucción de nuestro patrimonio y no muestre el más mínimo interés por trabajar en esos espacios tan característicos de la ciudad que constituyen seña de identidad de la misma, además de un reclamo turístico de primer orden” ha afirmado.



Valverde ha destacado que la Alameda constituye “un ejemplo, aunque desgraciadamente no el único, de la falta de compromiso con el patrimonio, con la excelencia turística e incluso con la accesibilidad, ya que resulta absolutamente impracticable para visitantes y para gaditanos”. Por ello, la portavoz de Cs ha señalado al Gobierno local que desde Cs, al margen de seguir demandando una actuación coordinada e integral para la restauración de este espacio, “planteamos por cuarta ocasión a este Pleno la necesidad de abordar la reparación urgente de su solería, bancos y fuentes con los fondos de la Delegación de Patrimonio o a cargo de la de Mantenimiento Urbano. No es el único espacio abandonado en esta ciudad, recordemos el Arco del Blanco y, en general, las murallas interiores y sus bóvedas, pero la visibilidad de la Alameda e incluso su significado la hacen merecedora de un abordaje inmediato”.



Para finalizar, la edil de la formación naranja ha afeado al equipo de gobierno “la nula inversión municipal en la defensa del patrimonio ya que, mientras que se pide la implicación al resto de administraciones para que hagan uso de sus competencias, nos encontramos con un Ayuntamiento que no ha sido capaz en estos años de hacer frente a sus obligaciones, provocando su degradación y perdiendo oportunidades a nivel económico y turístico”. Las Jornadas sobre patrimonio, siempre de agradecer, llegan tarde y aportan conclusiones que quedarán en papel mojado si desde el gobierno municipal no se realiza una apuesta en los próximos presupuestos con una partida relevante para las actuaciones de mantenimiento urgente mientras se elabora el Plan Estratégico de Patrimonio de la ciudad. Entretanto, esperamos que la desidia del alcalde con espacios tan preciados como la Alameda no nos obligue a lamentar su pérdida irreparable”.