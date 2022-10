Cs pide la misma implicación del Ayuntamiento de Cádiz con el castillo de San Sebastián que con Valcárcel

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre administraciones para el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio de Valcárcel, lo que permitirá la rehabilitación de un inmueble histórico que lleva sin uso desde hace dos décadas. Pero, a su vez, también ha reclamado la misma implicación de todas las instituciones, partiendo del liderazgo del Consistorio gaditano, para la recuperación del castillo de San Sebastián, actualmente abandonado y cerrado al público, acusando un importante deterioro. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado que "nos alegramos muchísimo de que se desbloquee uno de los proyectos pendientes de Cádiz. Desde Cs siempre hemos apoyado el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel para que se consolide así la idea de la recuperación del cinturón universitario", a lo que ha añadido que "esto demuestra que la colaboración entre todas las administraciones siempre va a ir en beneficio de la ciudadanía al desbloquear los proyectos pendientes en la capital gaditana, por lo que pedimos a todas la misma implicación para evitar la ruina que sufre el castillo de San Sebastián, siendo conscientes de la importante inversión que necesita".

Centrada en la situación en la que se encuentra el castillo de San Sebastián, Valverde ha resaltado que "esperamos que la misma unión que se ha logrado para Valcárcel se consiga para el castillo de San Sebastián, otra joya arquitectónica de la ciudad sobre la que no existe la mínima intención de su recuperación". La edil de Cs ha recordado que en el Pleno municipal del pasado mes de septiembre la formación naranja presentó una moción para que se declarara prioridad su rehabilitación y recuperación. Sin embargo, Valverde ha remarcado que "nos pareció sorprendente que en esa sesión el Ayuntamiento renunciara expresamente a liderar su recuperación. No entendemos que el actual equipo de gobierno se haya desentendido de este proyecto y no haya querido apadrinarlo desde que llegó a la Alcaldía".

Por este motivo, Valverde ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento de Cádiz "ejerza el liderazgo en este proyecto para conseguir la implicación de todas las administraciones, más si cabe cuando la titularidad del castillo de San Sebastián recae en el Gobierno central". "Con el ejemplo de Valcárcel, del que este equipo de gobierno se atribuye que se haya conseguido el acuerdo entre todas las instituciones, les pedimos que sean igual de insistentes, algo que no se ha producido ya que, por ejemplo, este tema jamás lo han traído al Pleno municipal", ha resaltado la portavoz de Cs, que ha tendido la mano al equipo de gobierno para ofrecerle "nuestro apoyo a la hora de reclamar la implicación del Gobierno estatal en la recuperación de este inmueble histórico. Insistimos en que, puesto que desde la Dirección General de Costas se indica que no hay intención actual de recuperar el edificio, si la iniciativa no parte del Ayuntamiento no va a partir de otra administración. Por lo tanto, el alcalde de esta ciudad va a ser el responsable de que en su mandato se produzca un deterioro irreversible en el castillo".

Por último, en cuanto a la vuelta de Ciencias de la Educación a Valcárcel, Valverde ha señalado que "este proyecto supone un importante reto para la ciudad en cuanto a soluciones habitacionales, por lo que se necesitan más colegios mayores que darían trabajo, además de suponer un reto para la movilidad. Ante esto, cabe recordar que la propia Universidad ya reclamaba que se estableciera un servicio de lanzaderas desde las estaciones de tres y autobuses hacia la zona de Valcárcel, en donde se está consolidando el núcleo de letras, por lo que habría que empezar a dar forma a esta idea". Con todo, tras considerar que la solución al proyecto de Valcárcel es "un éxito de todos" y felicitar a la plataforma Valcárcel Universitaria "por su implicación", Valverde manifestó sobre el acuerdo entre las diferentes administraciones que "esperamos que el proyecto se concrete en plazos razonables en cuanto a inversión y formas de financiación, de forma que cuanto antes ya se encuentre en uso el histórico edificio de Valcárcel, cerrando así el cinturón universitaria, impulsando a Cádiz como ciudad universitaria y a la propia Universidad de Cádiz".