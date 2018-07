C's denuncia retrasos de tres meses en las ayudas de emergencia

La concejala de Ciudadanos María Fernández-Trujillo denunció ayer en rueda de prensa que existe un retraso de tres meses en los pagos de las ayudas de emergencia alimentaria para niños que debe afrontar la Delegación Municipal de Asuntos Sociales. Un problema que se une al atraso que también se está produciendo en el abono de los alquileres sociales.

Fernández-Trujillo afirmó que "ni siquiera en este tema han sido capaces de llevar una gestión efectiva", a pesar de que los asuntos sociales eran "una de las banderas de Podemos". La edil de la formación naranja apuntó que en esta cuestión "no ha sido capaz de cambiar absolutamente nada de lo que hacía el equipo de Gobierno anterior", además de manifestar que se le está diciendo a los usuarios que "no hay dinero" debido a que "no han sacado los presupuestos".

Asimismo, respecto a la situación generada con los retrasos en los pagos de los alquileres sociales, afirmó que esto está provocando que "los propietarios no están dispuestos a poner a disposición" sus viviendas.