Cs denuncia el desalojo de las asociaciones del centro de la calle Medina Sidonia en Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado el anuncio por parte del equipo de gobierno del cierre del Centro de Recursos para Familias, ubicado en la calle Medina Sidonia, y el desalojo de las asociaciones instaladas en este centro, como son Espina Bífida e Hidrocefalia, Esclerosis Múltiple Joaquín Argente, la Asociación Gaditana de Fibromialgia y Teatro LaBaranda. Tras mantener una reunión con miembros de las distintas asociaciones afectadas, la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo se ha mostrado contundente al calificar esta actuación como "un desprecio por parte del equipo de gobierno, y en concreto del concejal delegado del área, Paco Cano, hacia las asociaciones y entidades que ejercen su labor en este centro ya que se les comunicó la decisión de desalojarlo antes de marzo del 2023 sin que el Ayuntamiento les haya ofrecido ni solución ni alternativa alguna".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha exigido al equipo de gobierno "que cumpla con los acuerdos plenarios y renueve el contrato de alquiler a las distintas entidades que se alojan en el Centro de Recursos para la Familia, que tan importante labor social y sanitaria ejercen para nuestros vecinos desde hace más de diez años y, por lo tanto, se les garantice la continuidad de sus actividades y, por supuesto, la estabilidad de estas". Fidalgo ha continuado explicando que desde el año 2012, a través de un convenio, las asociaciones de Espina Bífida y Fibromialgia, y Teatro LaBaranda llevan alojadas en el centro de la calle Medina Sidonia y hace un año se unió también la asociación de Esclerosis Múltiple. "No se puede continuar permitiendo el sectarismo de este alcalde ni el desprecio hacia unas entidades sin ánimo de lucro que hace una labor enorme tanto en el ámbito de la atención sociosanitaria como en el ámbito cultural. Es lamentable que este equipo de gobierno no sea capaz de valorar la actuación de los colectivos que trabajan por el bienestar de la comunidad y les ponga tantas trabas para realizar una labor tan necesaria", ha señalado.

La concejala ha explicado que el actual equipo de gobierno ha considerado que "el alquiler no es asumible, por lo que ha decidido no renovar el contrato y desalojar a las asociaciones allí alojadas sin ofrecerles soluciones ni alternativas, excepto a las asociaciones sociosanitarias, pero se les han ofrecido locales que no reúnen las condiciones necesarias para desarrollar su actividad. Por ejemplo, a Espina Bífida se le ha ofrecido un espacio tan reducido que no cabe la sala de estimulación (aula neurosensorial), que las y los afectados necesitan, además de ser espacios que necesitan obras y remodelación. Incluso, algunos cuentan con unas pésimas condiciones de higiene, por lo que los arreglos deberían correr a cargo de las asociaciones sin que el Ayuntamiento asuma nada".

Fidalgo ha señalado que "las asociaciones están hartas de que se pasen la pelota de una delegación a otra y de un concejal a otro en el Ayuntamiento sin que nadie se preocupe por ellas ni les ofrezca una solución digna. No entendemos cómo este equipo de gobierno desprecia la labor tan importante social y sanitaria que ofrecen estas entidades, por lo que buscarles una alternativa debe ser de máxima prioridad en sus agendas", a lo que ha añadido que, "sin embargo, se limitan a decir que al ser una actividad sanitaria, que se encarguen de solicitar el espacio la Consejería de Salud de la Junta, cuando hace tres meses que se llegó a un acuerdo plenario para solucionar su situación. Sin embargo, no han sido capaces desde el pasado mes de mayo de reubicarlas y encontrarles un local digno que se adapte a sus necesidades. No han hecho nada en todo este tiempo. Lo único que han hecho es votar en contra de aquella propuesta".