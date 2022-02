Cs denuncia el abandono que sufre el comedor de la Escuela Infantil Municipal

El grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado en una nota de prensa el abandono que sufre el servicio de comedor de la Escuela Infantil Municipal debido a su escasez de personal para atender a los más de 100 niños y niñas que lo usan a diario, lo que va a conllevar la externalización de otro servicio público más sin contemplar otras alternativas para arreglar esta situación. La portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, ha afirmado que "no se puede permitir que llevemos todo el curso con una sola trabajadora y que este servicio no se haya reforzado con más personal, y cuando se ha hecho haya sido incumpliendo la ley con el nombramiento irregular del personal que han contratado".

A tenor de este tema, Valverde ha insistido en que, "cuando esta situación ha sido denunciada y ha salido a la luz, la única opción para el Ayuntamiento ha sido la de externalizar el servicio. Esto es un síntoma más de la caótica gestión de los recursos humanos del Consistorio, algo que desde Ciudadanos venimos reclamando en el Pleno de forma infructuosa para que de una vez se elabore una RPT total que sirva de partida para ajustar la plantilla a las necesidades de cada una de las áreas del Ayuntamiento", a lo que la portavoz ha añadido que "parece mentira que este Ayuntamiento ni proteja la estabilidad de los trabajadores ni la calidad del servicio que está obligado a ofrecer, en este caso un comedor".

La concejal ha remarcado que, "una vez más, y a pesar de autoproclamarse como único defensor de los servicios públicos, este equipo de gobierno vuelve a recurrir a la externalización de un servicio como única alternativa posible en lugar de reforzar el personal de la guardería municipal de manera legal a través de la creación de nuevas plazas, la apertura de una bolsa de empleo o cualquier otro sistema legal que permita paliar esta situación en vez de agravarla".

La edil ha resaltado que "esta situación ya viene de lejos, por lo que una vez más comprobamos que este equipo de gobierno no está pendiente de los asuntos más básicos de la gestión de un ayuntamiento y de todos los servicios que ofrece, sino que se dedica a perder el tiempo en cuestiones de propaganda, autobombo y decisiones que, por la trascendencia pública que tienen en los medios de comunicación, sirven simplemente para maquillar su ineficacia en la gestión". Ante esto, ha remarcado que "el servicio de comedor de la Escuela Infantil Municipal sirve para facilitar la comida más importante del día a los hijos y las hijas de un buen número de familias de la ciudad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que da una mayor gravedad a este asunto, por lo que exigimos una rápida solución a un problema que se debería haber solventado con mucha anterioridad y no a estas alturas del curso escolar".

Para finalizar, Valverde también ha afeado al equipo de gobierno que "solo use las cuestiones que rodean a la educación para atacar de manera mezquina a la Junta de Andalucía", ya que"“en el pasado mes de julio llevaron una propuesta al Pleno municipal para, entre otros asuntos, pedir que los colegios contaran con comedores públicos, poniendo como ejemplo el de la Escuela Infantil Municipa"”. Ante esto, la portavoz de Cs ha asegurado que “no se puede estar viviendo constantemente del conflicto con la Junta de Andalucía cuando este ayuntamiento no es ejemplo de nada, por lo que la concejal de Enseñanza, Ana Fernández, no puede vanagloriarse de contar con un comedor público cuando ahora quieren externalizarlo. Es una auténtica desfachatez".