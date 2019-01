Cs considera "muy graves" los reparos de la intervención municipal

Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha salido al paso esta mañana de algunas de las inquietantes informaciones publicadas por este diario sobre la complicada situación que atraviesa el contrato con Sufi-Cointer. Ante la reducción drástica de vehículos operativos, Cs ha decidido presentar una moción al Pleno de enero para que el equipo de Gobierno informe sobre la situación en que se está prestando el servicio de limpieza y “que nos digan de qué forma se está supliendo la carencia de estos vehículos. Queremos saber si el Ayuntamiento está en disposición de exigir la sustitución de estos vehículos y, sobre todo, en qué situación se encuentra la tramitación del pliego del nuevo contrato de limpieza”, dijo.

Para Pérez Dorao detrás de esta situación precaria en que se desarrolla la limpieza de la ciudad está la “escasa capacidad para la gestión que tiene el equipo de Gobierno, el poco tiempo y el poco esfuerzo que dedican a la labor encomendada de gestionar los servicios públicos de la ciudad”.

Además, el portavoz de Cs se refirió a los reparos de la intervención a facturas presentadas por el equipo de Gobierno por importe superior a 13,5 millones de euros. Este diario informó la pasada semana de este extremo, que Cs considera muy preocupante. “Aquí el alcalde está levantando los reparos del interventor a base de decretos y lo considera algo normal, mientras nosotros lo consideramos gravemente criticable, porque el Ayuntamiento está funcionando con la prestación de servicios sin contratos. Máxime cuando estos 13,5 millones no incluye el principal contrato municipal, que es el de limpieza”. “Es incomprensible que esto pase y que tenga visos de prolongarse porque el servicio de contratación no tiene visos de sacar los nuevos contratos adelante, y no parece responsabilidad de este servicio, o no exclusivamente, sino de cada una de las delegaciones que no hacen su trabajo para mandarle a contratación la documentación de estos contratos vencidos”.

Se le preguntó a Pérez Dorao por las críticas vertidas por el equipo de Gobierno a su propuesta del club de playa en la tribuna del estadio. “Esto es una salida de tono del alcalde de las que nos tiene acostumbrado, de corte populista y demagógico. Yo no utilicé la palabra privado o privatizar, porque yo soy consciente de que la playa es un buen de dominio público, el alcalde parece que no lo es, por lo que la privatización es contraria a derecho”.

El portavoz dijo que “esto no es más que una cortina de humo para tapar la incapacidad del equipo de Gobierno de vender el módulo hotelero del estadio, pese a que desde 2016 David Navarro lleva diciendo que lo haría sin despeinarse, y digo esto a modo de mera expresión coloquial. Han pasado tres años y el módulo sigue sin venderse”.

"No hablé nunca de privatizar sino de dotar al hotel del estadio, que son incapaces de vender, de una vinculación con la playa"

Lo que Cs quiso decir con su propuesta, según explicó Pérez Dorao, es que “de la misma manera que existen concesiones administrativas para actividades en la playa se podía hacer una para el hotel para que tuviera de alguna manera algo que no tiene hoy, que es la vinculación con la playa. Porque ahora mismo es un edificio en un barrio de la ciudad, y lo otro le daría posibilidades de venta mayores”.

Cs también se refirió al anuncio del alcalde de que esta semana iba a convocar al PSOE para quitar a la formación naranja la gestión en la Fundación de la Mujer. “No creo que haya nada que reprocharle a Cs de la labor que se ha realizado en la Fundación de la Mujer, de hecho estaba bloqueada hasta que la oposición se puso de acuerdo para desbloquear la situación que había provocado la señora delegada de este área, la señora Camelo, con un posicionamiento completamente extremista, incluso sectareo, y a partir de que nos pusimos de acuerdo los partidos de la oposición se pudo nombrar un gerente, se desbloquearon los proyectos y los programas que tenía en marcha y sobre todo una cosa muy importante, se ha conseguido la equiparación salarial del personal de la Fundación de la Mujer con el del resto del Ayuntamiento, que no es un logro del equipo de Gobierno sino de la oposición, y no ha sido fácil, porque nos han puesto todas las trabas posibles para frenar esta iniciativa. Eso sí, luego han intentado apuntarse el tanto y ponerse medallas, pero lo cierto es que lo único que se recibieron de ellos fueron inconvenientes”.

Para Pérez Dorao “a Ciudadanos no hay nada que reprocharle en materia de Violencia de Género ni en el país ni en Andalucía, hay un pacto nacional que Cs ha suscrito y apoya y además está comprometido con el PP en su convenio para el gobierno de la Junta de Andalucía de aplicarlo de forma amplia. Además, varias asociaciones de mujeres se han manifestado haciéndole ver al alcalde que apoyan la gestión de María Fernández-Trujillo, como vicepresidenta de la Fundación de la Mujer, y las propuestas que se han llevado a cabo por su iniciativa y la de los otros dos grupos de la oposición, y que por tanto no tiene ningún sentido que el alcalde proponga su destitución. El alcalde se ha pasado de largo con esta propuesta”.

Por último, sobre el caso de los chiringuitos, que sigue en manos de la justicia, comentó que el próximo 4 de febrero están citados a declarar los dos empresarios de los chiringuitos de la playa que no fueron a declarar en la primera ocasió y el 7 de febrero están citados los tres técnicos de la Junta de Andalucía que intervinieron en el procedimiento de transmisión de la titularidad de la concesión administrativa que antes fue del Ayuntamiento y ahora es de los titularse de los chiringuitos. “A partir de ahí entiendo que queda terminado el proceso de instrucción y el día 9 acaba el plazo de seis meses que la justicia da para la tramitación de las diligencias previas, por tanto pienso que a partir de ese momento la jueza podrá convertir el procedimiento en abreviado y pedir a las partes que formulen escritos de acusación o solicitud de sobreseimiento y archivo, y si hay escritos de acusación pues abrirá el juiciamiento oral remitiendo los autos al juzgado de lo Penal”.