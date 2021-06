Cs pide que se mejore la accesibilidad de la avenida de Bahía Blanca

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de Gobierno que mejore la accesibilidad de la avenida de Bahía Blanca debido a la cantidad de obstáculos que existen en el acerado, lo que supone un problema para las personas con movilidad reducida. La concejala de la formación naranja, Carmen Fidalgo, ha explicado que "esta es una zona que se encuentra totalmente descuidada por parte del Consistorio, como pasa en otros lugares de la ciudad, en los que las operaciones de mantenimiento urbano brillan por su ausencia, siendo los vecinos los grandes perjudicados ya que tienen que transitar por unas calles en mal estado de conservación y que se están parcheando constantemente debido a que no se actúa a tiempo y de forma adecuada".

En el caso de la avenida de Bahía Blanca, Fidalgo ha señalado que "se puede contemplar que existen lugares en los que el acerado está completamente ocupado por los árboles, por lo que los viandantes tienen que bajarse de la acera y caminar por la calzada para evitarlos. Esto supone un peligro al tener que compartir espacio con los vehículos, además de las molestias que suponen para las personas que van en sillas de ruedas, caminan con muletas o con un andador, o simplemente llevan un carro, por lo que tiene que hacer un esfuerzo para bajar y subir de la acera, además del peligro que esto supone para su integridad”.

Ante esto, la edil municipal de Cs ha asegurado que "se demuestra una vez más que este equipo de gobierno tiene unas prioridades equivocadas en su acción política, ya que pierde el tiempo en cuestiones polémicas y estériles en vez de centrar sus esfuerzos en las cuestiones más básicas y necesarias para la ciudadanía, como son que la ciudad tenga un mantenimiento adecuado". Junto a esto, también ha resaltado que "es necesario que los concejales se den un paseo por Cádiz para contemplar su estado y no esperar a que desde la oposición o desde los colectivos ciudadanos vayamos realizando denuncias sobre el estado de la ciudad para ir por detrás poniendo parches. Parece que, al final, este equipo de gobierno solo funciona a golpe de redes sociales para intentar ir acallando las críticas cuando su trabajo consiste en adelantarse a los problemas para encontrarles una solución".

Para concluir, Fidalgo ha resaltado que "el mantenimiento urbano de nuestra ciudad es una de las grandes asignaturas pendientes de este equipo de Gobierno, junto a otras muchas", a lo que ha añadido que esto no es más que "el fruto de no pasear por las calles, de no trabajar en el mantenimiento y el adecentamiento de las mismas y, sobre todo, de no reunirse ni sentarse con los vecinos de cada barrio, que son los mejores conocedores de las deficiencias de los mismos, para trabajar junto a ellos en un plan integral de mantenimiento que haga que Cádiz luzca como se merece".