Cs Cádiz preguntará en el Pleno sobre las actuaciones urgentes que se van a hacer por la caída de árboles

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una doble iniciativa al próximo Pleno municipal, que se celebrará el viernes 28 de octubre, para preguntar al equipo de gobierno qué actuaciones urgentes se van a tomar para la prevención de caídas de árboles en la ciudad de cara a los temporales de otoño y qué fechas están previstas para poner en marcha este tipo de herramientas. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde se ha mostrado contundente al afirmar que "es necesario poner en marcha cuanto antes y de manera urgente el Programa de Gestión de Riesgo del Arbolado, una herramienta que consiste en una lista de cada uno de los árboles de esta ciudad para la verificación de su estado, el nivel de pudrición o el peso de sus ramas y clasificarlos posteriormente en los niveles extremo, alto, o moderado". Valverde ha continuado explicando que "ya existe una alarma social por la casi diaria caída de árboles en la ciudad, de las que afortunadamente, y de momento, no tenemos que lamentar grandes riesgos personales, pero sí materiales cuando los fuertes temporales del otoño e invierno aún no han llegado".

La concejal de Cs ha aclarado que "el Programa de Gestión de Riesgo del Arbolado es una herramienta distinta a la que apenas se ha aludido en la primera mesa informativa para la elaboración del Plan Director de Arbolado de la ciudad, un proyecto que Cs celebra ya que fue una iniciativa de nuestro grupo municipal en el Pleno de junio de 2021 y que consiste en un proyecto de futuro para la implantación de zonas verdes en la ciudad ya que llevamos siete años de retraso en el Plan de Arbolado". Ante esto, ha especificado que "la ciudad necesita unas políticas mucho más decididas y ambiciosas para la conservación del arbolado y la regeneración del mapa verde de nuestra ciudad". Por este motivo, Valverde ha resaltado que "lo que es absolutamente urgente es una evaluación de los riesgos a tenor de los últimos sucesos con el objetivo de mitigarlos", a lo que ha añadido que "esta mitigación no pasa en absoluto por la poda, sino que se deben evaluar las probabilidades de que el árbol desaparezca con o sin daños para las personas y las posibilidades de que afecten al patrimonio o la seguridad".

En este sentido, la portavoz de Cs ha remarcado que "en los últimos meses nos hemos reunido varias veces con trabajadores de Parques y Jardines, algunos con más de veinte años de experiencia, para realizar un recorrido por la ciudad y conocer de primera mano el estado de los árboles y la multitud de problemas que se están acumulando, a pesar de que el equipo de gobierno prefiere llamarlos "problemas puntuales", sin que se estén tomando las decisiones adecuadas para la conservación de las zonas verdes de la ciudad y para proteger a la propia ciudadanía, lo que debe ser el principal objetivo de este Ayuntamiento". Valverde ha afirmado que "no se trata de buscar culpables, pero sí de asumir responsabilidades y las caídas casi diarias de árboles en la ciudad deberían servir para que se depuren las responsabilidades ante la mala dirección que está realizando de este asunto la delegada de Medio Ambiente, Rocío Sáez, que no es capaz de atajar esta situación y solo intenta esquivar los problemas, además urge el Programa de Gestión de Riesgo no solo para garantizar la seguridad de personas y bienes sino porque es la manera de prever más pérdidas de los ejemplares que ya tenemos". Ante esto, Valverde ha añadido que "si se actúa sobre los árboles que presentan un riesgo se puede intentar conservarlos antes de que se caigan y termine en un alcorque vacío o en un tocón producido por una tala de urgencia y perdiendo masa forestal".

Ante esto, y partiendo de la base de que "parece que los problemas se quieren tapar de forma teórica con el Plan Director del Arbolado", Valverde le ha pedido al equipo de gobierno que "no solo escuche a los expertos teóricos, sino que se siente con los trabajadores de Parques y Jardines, de los que tienen mucho que aprender debido a su enorme experiencia tanto del mantenimiento del arbolado como por el conocimiento que tienen del entorno, por lo que pueden contribuir mucho en la evaluación de los riesgos". Con todo, la edil de la formación naranja ha finalizado señalando que "ya llevamos siete años de retraso en la elaboración del Plan Director de Arbolado, que pretende conservar el arbolado actual y la aspiración debe ser crear un cinturón verde alrededor de la ciudad aumentando notablemente la masa arbórea, porque no dudamos de los beneficios de esta apuesta verde. De hecho, fuimos nosotros los que lo llevamos a Pleno".