Cs celebra que el Ayuntamiento de Cádiz active el Plan de Arbolado que ya propusieron en 2021

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado que el equipo de gobierno haya presentado por fin el Plan de Arbolado, una propuesta que la formación naranja ya llevó al Pleno municipal en junio de 2021 y que, en palabras de la portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, “era vital que el Ayuntamiento se la tomara en serio y comenzara a actuar debido al mal estado en el que se encuentra el arbolado en la ciudad, tal y como se ha podido comprobar en los últimos meses por el importante número de ejemplares que se han perdido a causa de las caídas por un mantenimiento deficiente, así como la imperiosa necesidad de ampliar el número de especies que existen para crear una ciudad mucho más amable para sus habitantes”.

Valverde ha resaltado que, “a expensas de que todo lo plasmado en un papel se vaya a llevar a cabo, este Plan de Arbolado ya llega muy tarde porque en los últimos ocho años no se ha hecho absolutamente nada para mejorar las zonas verdes de la ciudad”. Fruto de ello, según ha señalado la edil de Cs, es que “se pretende desarrollar un Plan de Arbolado cuando ni siquiera este Ayuntamiento cuenta con una Ordenanza de Parques y Jardines que regule las bases de su funcionamiento, su mantenimiento y los objetivos a conseguir. Una normativa municipal que desde Cs propusimos en 2020, aprobándose por unanimidad, pero tres años después no se ha iniciado ni el expediente para su elaboración, lo que es una muestra de lo poco que importa el medio ambiente de la ciudad al equipo de gobierno a pesar de que repita constantemente unas consignas ecologistas que solo sirven para la galería”.

Con todo, la portavoz de la formación naranja ha considerado que “nos tememos que nos encontramos ante un documento vacío, ya que para que se haga realidad hace falta una importante inversión, algo que en la actualidad no se está realizando por lo descuidado que se encuentra nuestro patrimonio natural”. Así, uno de los ejemplos que ha puesto Valverde ha sido “el estado en el que se encuentra el Cementerio de los Ingleses, sobre el cual presentamos un ruego en el Pleno del pasado mes de marzo. Sin embargo, el Ayuntamiento sigue sin intervenir en una zona que está totalmente inutilizada para la ciudadanía, lo que se suma a la escasez de zonas verdes de las que Cádiz dispone. Esto supone un abandono que no nos podemos permitir en una ciudad que necesita espacios al aire libre para el ocio”.

Valverde también ha llamado la atención sobre “el momento elegido para presentar el Plan de Arbolado, a solo mes y medio de las elecciones municipales”. “No podemos creernos que esta formación se vista de verde en campaña para hablar de bosques urbanos cuando tiene decenas de melias podridas, mantiene muy descuidados parques y zonas como el Parque Genovés, la Alameda, Celestino Mutis, Erytheia o Kotinoussa, entre otros, o urbaniza a base de cemento lugares como el Paseo Marítimo o la plaza de España. Al final, lo que ha demostrado es una falta de ambición y de trabajo para dar mayor vida y mantener como es debido las zonas verdes de la ciudad. Por ello, solo esperamos que este Plan de Arbolado no sirva solo para tenerlo guardado en un cajón, convirtiéndose en otro gasto inútil de un Ayuntamiento que no puede permitirse más despilfarro en acciones que finalmente no se llevan a cabo más allá de ponerlas en un papel”, ha finalizado.