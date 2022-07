Cs pregunta al Ayuntamiento de Cádiz por los cambios en los proyectos para los fondos Next Generation

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha preguntado al equipo de gobierno qué cambios se van a adoptar en la selección de los proyectos para su financiación a través de los fondos Next Generation tras perder la subvención de cuatro millones de euros que había solicitado para la construcción del Parque de la Memoria en el cementerio de San José. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha lamentado que, "una vez más, el Consistorio deja pasar una nueva oportunidad vital para la revitalización de la ciudad al no conseguir una financiación europea indispensable para sacar adelante un proyecto de tal envergadura que va a sufrir un importante retraso a pesar de que el camposanto lleva ya tres décadas cerrado a nuevos enterramientos". Ante esto, ha indicado que "es necesario que desde el Consistorio se sepa seleccionar mejor los proyectos que se presentan para conseguir la financiación europea para, así, aprovechar todas las convocatorias, con el consiguiente beneficio que esto supone para la ciudad".

La edil de la formación naranja ha resaltado que "ya en julio de 2021 llevamos al Pleno municipal una propuesta para que se creara dentro de la estructura del IFEF una oficina específica dedicada a la gestión y ejecución de los fondos Next Generation, que coordinara los proyectos y, sobre todo, los seleccionara". Ante esto, Valverde ha apuntado que “esta propuesta era amable y constructiva dada la complejidad de la gestión de esta financiación procedente de Europa. Sin embargo, fue rechazada por el equipo de gobierno al considerar que no era necesaria, incluso el concejal Carlos Paradas la calificó como una propuesta 'faltona'. La realidad nos está dando la razón al contemplar la cantidad de proyectos que no están siendo aprobados. Nuestra moción era muy sensata al pedir que se destinaran medios y fondos para la gestión de los proyectos vinculados a los Next Generation, lo que hubiera ayudado a la consecución de estos fondos".

Valverde ha recordado que "este no es el primer proyecto presentado por la capital gaditana que no obtiene los fondos, ya que otros como la peatonalización del paseo de Canalejas y la plaza del Mentidero, la reurbanización de Avenida de Portugal o el fomento y mejora de los mercados y el comercio gaditano han corrido la misma suerte, por lo que esto nos hace temer que vayamos a perder una oportunidad tan importante para la ciudad, provocando asimismo la disminución de su propia capacidad inversora y cerrando la posibilidad de que se desatasquen multitud de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los gaditanos".

Con todo, la portavoz de Cs también ha remarcado "el agravio comparativo que está sufriendo Cádiz en el acceso a estos fondos, ya que, por ejemplo, Jerez ya ha recibido seis millones de euros para proyectos vinculados con los Next Generation, mientras que la capital solo ha percibido 3,8 millones de euros". Por último, Valverde ha pedido que, "al menos, no tengamos los mismos problemas que con la gestión de los fondos Edusi, que acumulan un gran retraso y se están viendo afectados especialmente por la subida de la inflación, lo que está provocando que las empresas no quieran concursar en las licitaciones o que estén pidiendo una revisión extraordinaria de los precios ya que no se pueden cubrir los costes por el montante por el que se adjudicaron los diferentes contratos". "Si todas las actuaciones se hubieran realizado en su debido momento, no tendríamos este grave problema que está haciendo tambalear la ejecución de los últimos proyectos de la Edusi", ha finalizado.