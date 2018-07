Cruz Roja atendió sólo en el mes de junio al triple de inmigrantes que en todo 2015

Cruz Roja atendió solo en el pasado mes de junio a un total de 3.060 inmigrantes llegados en pateras a las costas gaditanas o rescatados por Salvamento Marítimo en aguas del Estrecho y su entorno. La cifra representa casi la mitad de todos los migrantes asistidos en 2017 (6.699) y casi triplica la de todo 2015, que fueron 1.092. En 2016, se alcanzaron los 1.522.

La organización ha agradecido especialmente la colaboración de los Ayuntamientos de Cádiz, que cedió el uso del Centro Náutico Elcano, y el de Jerez, que hizo lo mismo con el pabellón deportivo Kiko Narváez, así como la de la Junta de Andalucía, que brindó dos albergues juveniles en Tarifa y Jerez para el alojamiento de los inmigrantes llegados a principios de junio. La arribada en varios grandes contingentes llegó a colapsar las comisarías de la provincia y a generar un grave problema para estas personas, que de no haber sido atendidas, se habrían quedado tiradas en la calle.

"Aquí tenéis las llaves, no me las devolváis hasta que no terminéis con vuestro trabajo", cuentan que les dijo la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Los miembros de Cruz Roja también valoraron la sensibilidad del regidor gaditano, José María González, que brindó toda la ayuda posible desde el primer momento.

Además, Cruz Roja ha mantenido una reunión con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para explicarle su labor frente a la emergencia humanitaria del mes pasado, después de que sancionase al Ayuntamiento gaditano por alojar en el Centro Náutico Elcano a una treintena de mujeres y a sus hijos menores, todos de nacionalidades de países subsaharianos, llegados en pateras.

Miembros de la organización reconocen que en el encuentro hubo receptividad por parte de la APBC, pero no avanzaron si hubo compromiso o no de un cambio de actitud respecto a futuras llegadas de inmigrantes y la necesidad de su alojamiento urgente en nuevos episodios de emergencia humanitaria.