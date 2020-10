Críticas del PP por la venta de un solar de Procasa

La última decisión de Procasa de vender en el mercado privado el solar que tiene junto a la futura avenida trasversal ha provocado las críticas del Partido Popular. La portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, ha calificado la operación como "el gran engaño de Kichi", denunciando que la empresa municipal va a poner a disposición de un promotor privado un suelo que debía servir para levantar una promoción pública.

“Encontrarse en la herencia tantas veces repudiada con un solar de 944 metros cuadrados y una edificabilidad de más de 7.000 metros en el PGOU, y subastarla al malvado capital para que haga viviendas de renta libre, para que luego las compren 51 potentados de cualquier sitio no es precisamente un ejemplo de políticas para poner en el centro a la gente, como diría Kichi”, ha denunciado Sánchez, que ha recordado que esa parcela que va a enajenar Procasa era la última por urbanizar en la operación de la avenida trasversal. "Una actuación que se inició con la adquisición de los terrenos de la antigua comandancia de la Guardia Civil para que el Partido Popular, en su manía de hacer políticas de derechas, construyera 135 viviendas de las que todas, excepto 40, eran de realojo o viviendas sociales”, ha trasladado con ironía la concejal del PP.

Por todo ello, Carmen Sánchez ha señalado al alcalde de la ciudad por sus constantes comentarios y escritos en las redes sociales -"es una locura tener que estar leyendo y escuchando al anticapitalista dar un dogma de fe todos los días en las redes", ha afirmado-, lamentando que no construya viviendas sociales "porque no le salen las cuentas y tienen que pagar deuda". "Para pagar a los bancos ya están la Tesorería y la Intervención. Aquí se viene a resolver problemas de los gaditanos, no a poner mensajes en redes y pasar ocho años llorando por lo que no se puede hacer”, ha criticado Sánchez, que ha calificado la operación de Procasa como "el engaño perfecto de Kichi". "Sabían que la deuda encontrada era más que asumible mientras se mantuviera la carencia en los préstamos que sirvieron para el pago a proveedores. Sabían también que buena parte correspondía a esta operación que suponía crear vivienda pública y mejorar la vida de los vecinos realojados de Cooperativa, y les dio igual. Prefirieron mentirles a los gaditanos diciendo que el PP no hacía políticas de vivienda para los gaditanos. Pues que lo expliquen ahora lo más clarito posible”, ha concluido.